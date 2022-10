Inondations, tempêtes :que faut-il apprendre aux élèves pour se protéger?

Ce lundi 3 octobre se déroule au Palais des Victoires à Cannes une journée d'ateliers sur les risques majeurs pour des élèves de CM1 et CM2 des cinq écoles du quartier de Cannes-la-Bocca.

Martine Lefèvre est Inspectrice de l'Education nationale sur Cannes en charge de 27 Ecoles publiques, cinq privées, soit quelques 7200 enfants de maternelle et primaire, elle explique en direct sur France Bleu azur et France 3 Côte d'Azur le travail sur tous les risques : inondations, tsunami et tremblement de terre.

On apprend à se protéger et à protéger les autres

" Suivant la configuration de l'école on adapte les situations mais globalement le risque inondation est systématiquement prévu. C'est très concret, on leur explique, on analyse et ensuite on détaille les gestes nécessaires pour se protéger et protéger les autres... et ensuite, ils en parlent avec leurs parents le soir, c'est important! les enseignants sont également formés à la culture du risque. Et les directeurs d'école préparent des plans spéciaux pour les intempéries."

Les enfants vont aller d'un atelier à l'autre, 19 stands sont installés avec un objectif : apprendre la sécurité, s'exercer aux bons réflexes en cas de danger imminent.

Ils apprennent dans des ateliers très concrets comment se forment les violents orages, comment réagir face à une montée des eaux, les dangers d'une rupture de barrage, comment se forment les tremblements de terre et même le tsunami ! la zone de Cannes pourrait selon les spécialistes un jour subir un tsunami ... et il faut apprendre à vivre avec ces risques et ces dangers.

Depuis 2015 et les terribles inondations ont tué 20 personnes dans le secteur de Cannes et l'ouest azuréen.