Inquiétude au collège de Ganges pour les classes de 5e l'an prochain

Après l'inquiétude des parents au collège de Saint-Clément de Rivière, l'inquiétude au collège de Ganges (Hérault). L'an dernier, pour limiter le nombre d'enfants, un septième classe de 6e avait ouvert. Tout le monde s'accordait à dire depuis l'école primaire que cette génération était particulièrement difficile. Mais l'an prochain, la classe est supprimée en 5e. Conséquence, les enfants vont se retrouver à 29, ce qui inquiète beaucoup les parents.

Des classes bruyantes et indisciplinées, ou les moteurs deviennent les amuseurs

"Déjà en CM2, les enseignants se plaignaient de cette cohorte d’enfants nés en 2008. Ils avaient d’ailleurs refusé de partir en classe verte vu le comportement de certains enfants" explique Caroline Barnich Verstraet, déléguée FCPE au collège de Ganges. "Au collège, les enseignants rencontrent les mêmes soucis dans toutes les classes. Ce sont des classes hétérogènes, avec une grande disparité entre la tête de classe et ceux qui sont à la traîne, une certaine passivité de ceux qui pourraient être les moteurs, qui deviennent les amuseurs. Des classes bruyantes au moment de se mettre au travail Des élèves qui sont presque a-scolaires. Des élèves qui ne devraient pas passer dans la classe supérieure mais qui passent."

"Quand on parle éducation, on nous répond chiffre."

Les parents ont bien sûr alertés l'Inspection. "Dès qu’on explique comment ça se passe, l’Éducation nationale nous parle chiffre et argent. C’est problématique." En refusant de maintenir cette septième classe en 5e, les parents redoutent la multiplication des cas difficiles dans chaque classe. "Il y a quatre ou cinq élèves en grande difficulté par classe. L’an prochain en 5e, ils seront 29 par classe avec huit ou neuf élèves en difficulté par classe. C’est incompréhensible." ajoute Caroline Barnich Verstraet

Ganges est un secteur qui connait davantage de pauvreté et de précarité qu’ailleurs, avec un manque de places dans des instituts médico-éducatifs, ou en classe de Segpa (section adaptée pour les élèves en difficultés), les élèves en échec scolaire n’ont pas d’autres solutions que d’être accueillis au collège. "Cette disparité entre les premiers et les derniers va encore s’accentuer."

"Les enseignants ne peuvent plus travailler dans ces conditions."

Ce n'est pas la qualité des enseignants qui est remise en cause, mais bien la stratégie de l'Éducation nationale. "On a d’excellents professeurs qui ont montré leur dévouement pendant le confinement mais si, pour enseigner, il faut faire en plus de l’éducatif ! Là ils ne peuvent pas enseigner car ils ne sont pas dans de bonnes conditions. Les premiers à en pâtir ce sont les élèves moyens qui sont entre les têtes de classe et ceux qui n’ont pas leur place dans le collège. Ces élèves moyens pâtissent de cette ambiance de classe où il y a un brouhaha permanent, où le prof doit prendre du temps pour les mettre au travail et répéter les consignes parce qu’elles ne sont pas comprises."

Du côté de l'inspection on explique qu'il fallait déjà ouvrir une classe de 6e supplémentaire. On ne pouvait donc pas maintenir cette septième classe de 5e au collège de Ganges.