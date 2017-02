Carte scolaire : 9 fermetures et 12 ouvertures de classes prévues dans le Vaucluse

9 fermetures et 18 ouvertures de classes à la rentrée scolaire 2017 pour le premier degré. Prévision de la direction académique du Vaucluse après la tenue d'une réunion ce jeudi au collège Roumanille d'Avignon. Une trentaine d'enseignants ont manifesté, au même moment, à l'appel des syndicats.

La carte scolaire 2017

► 18 ouvertures de classes

Avignon : école maternelle Massillargues, Sainte-Catherine, école élémentaire les Rotondes, Louis Gros, Pierre de Coubertin, Stuart Mill, St Roch

Aubignan : école élémentaire La Garenne

Bedarrides : école élémentaire Jacques Prévert

Carpentras : école élémentaire La Quintine

Cavaillon : École élémentaire Jean Moulin

Jonquières : école élémentaire Frédéric Mistral

La Tour d'Aigues : école élémentaire Lucie Aubrac

Orange : école élémentaire Albert Camus

Saint-Roman-de-Malegarde : école primaire Jean Moulin

Saint-Saturnin-les-Apt : école primaire Empereur

Vedene : école élémentaire A. Daudet (groupe A)

Violes : école élémentaire Fernand Boyer

► 9 fermetures de classes

Apt : école maternelle Les Romarins, Jean Giono

Camaret-sur-Aigues : école maternelle La Souleiado

Goult : école primaire René Char

Lauris : école élémentaire Les Aires

Malemort-du-Comtat : école élémentaire Felix Gras

Saint-Didier : école élémentaire

Sarrians : école maternelle Les P'tits Mousses, école élémentaire Marie Mauron

► 3 menaces de fermetures

Brantes : école élémentaire

Caromb : école élémentaire

Entrechaux : école primaire

Les inquiétudes

Le comité technique spécial départemental était attendu par les enseignants du premier degré au sujet de la carte scolaire 2017. La réunion a eu lieu au collège Joseph Roumanille d'Avignon ce jeudi matin. Au départ la direction académique prévoyait la fermeture de 17 classes et l'ouverture de 16 classes à la rentrée scolaire 2017 dans le Vaucluse. Finalement, au sortir du comité, la direction académique table sur 9 fermetures et 18 ouvertures de classes.

"On ne peut pas s'occuper moins des enfants en difficulté" Partager le son sur : Copier

École d'Entrechaux : Fermeture d'une classe

L'école d'Entrechaux, au nord de Malaucène, perdra quatre élèves à la rentrée prochaine. Il y en a actuellement 105. L'école pourrait donc perdre une classe ce que ne comprend pas sa directrice. Caroline Bréchet craint que deux de ses classes restantes passent en triple niveaux pour compenser. "Nous aurions par exemple une classe à trois niveaux composée de 29 élèves. Et d'autres classes à effectif plus réduit à double niveau. Il faut aussi prendre en compte les élèves que nous avons actuellement. C'est tout un contexte à prendre en compte et pas que des chiffres" explique cette directrice. "On ne peut pas s'occuper moins des enfants en difficulté comme ceux qui ont des problèmes de langage ou d'écrit" estime Angélique Tenon une enseignante à Entrechaux. "Moi je prends les enfants un par un par pour les faire écrire, même en maternelle, donc plus les effectifs augmenteront plus cela sera dur" affirme l'enseignante.

Même scénario pour l'école de Caromp

À Caromb, l'école élémentaire comprend neuf classes cette année et pourrait en perdre une à la rentrée au mois de septembre. Le nombre d'élèves passerait de 210 à 204. Sabine Beau la directrice de l'école estime que cela changerai considérablement la répartition des élèves. "L'année prochaine le maintien de notre neuvième classe nous permettrait de faire deux classes de CP à 20 et 21 élèves, d'avoir des cours de cycle 3 moins chargés où l'on tournerait à 25 élèves" décrit la directrice. "Cette année j'ai un CP chargé à 25 élèves et c'est déjà compliqué" témoigne Pascal Verdanet enseignante de l'école de Caromb. L'académie du Vaucluse procèdera donc en juin à un comptage précis des élèves pour la rentrée en espèrant que le nombre ne bougera pas jusqu'en septembre.

Dominique Beck directeur académique du Vaucluse Partager le son sur : Copier

L'intersyndicale Snuipp-FSU / FO / SE-UNSA / CGT-Educ appelle à une nouvelle manifestation mercredi 9 février à 17h devant la préfecture à Avignon. C'est là qu'aura lieu le comité départemental de l'éducation nationale.