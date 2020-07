Inscriptions à l'université de Bourgogne,"on accueillera 160 jeunes en plus"

Les inscriptions à l'université de Bourgogne se terminent ce dimanche soir, 19 juillet 2020. Elles reprendront fin août pour les candidats qui sont en attente de validation. Mais pour le moment une chose est sûre, "les taux de remplissage sont en adéquation avec l'arrivée plus importante de jeunes néo bacheliers", confirme Sophie Morlaix, la vice-présidente, déléguée à la formation pour les Licence et les Master à l'UB. "Les vœux d'orientation ont été pris en compte par Parcoursup", ajoute-t-elle, "même si certains sont encore en attente de confirmation."

160 jeunes accueillis en plus

Cette rentrée, ce sont 160 jeunes supplémentaires qui seront accueillis à la fac. "Au 17 juillet, sur les 5.700 places disponibles dans les différentes filières, il restait 160 places vacantes", précise Sophie Morlaix, qui insiste sur le fait que "cette rentrée est bien évidemment susceptible d'évoluer en fonction de la situation sanitaire."

Une attention toute particulière sur les L1

Mais l'université fait pour le moment le pari d'une rentrée en présentiel, avec des masques et une attention toute particulière portée sur les néo bacheliers qui arrivent en première année. "L'idée est de les accueillir au mieux et leur proposer de se remettre à niveau dans certaines disciplines, pour les remettre à flot pour qu'ils s'intègrent le plus rapidement possible, socialement parlant mais aussi au niveau académique."