Inscriptions scolaires ouvertes à Nîmes pour la rentrée 2021

Pour la rentrée scolaire de septembre prochain, c'est déjà maintenant que ça se joue si vous avez des enfants ! A Nîmes, la ville ouvre les inscriptions scolaires et les inscriptions aux Accueils de Loisirs Associés à l’Ecole (Alaé) en ligne sur www.nimes.fr et sur l’appli « Nîmes » pour la rentrée 2021. Pour rappel, l’inscription aux Alaé est obligatoire, rappelle mairie dans son communiqué. La facturation sera établie uniquement s’il y a utilisation de ce temps périscolaire, mais, désormais, l’utilisation de l’Alaé sans inscription sera majorée de 15€ par trimestre en plus du forfait dû. " La Ville invite donc les parents à inscrire leurs enfants aux Alaé à l’occasion de l’inscription scolaire afin qu’en cas d’imprévu de dernière minute, leur enfant puisse être pris en charge passé 16h30 ou encore être déposé dès 7h30."



Modalités

Ouverte du 8 mars au 31 août, l’inscription en ligne est accessible 24h/24 et 7j/7, sans déplacement, elle permet un gain de temps. Le dossier est traité dans les quatre jours suivant le dépôt de la demande.

Sur www.nimes.fr et sur l’appli «Nîmes» (rubrique «démarches administratives»).



L’inscription aux guichets restera accessible sur rendez-vous du 12 avril au 10 juillet.



La Ville maintient son service d’assistance pour accompagner les utilisateurs en difficulté face aux démarches en ligne au 04 66 76 70 01 (prix d’un appel local).