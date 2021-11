Installation d'une École 42 à Perpignan, un nouveau concept de formation au numérique gratuite

Voilà une formation qui pourrait en intéresser plus d'un : celle que propose l'École 42, un réseau d'enseignement qui va s'installer prochainement à Perpignan, d'après la mairie. Elle vient de racheter le bâtiment des Dames de France où elle veut créer un nouveau pôle étudiant. Le principe de l'École 42 : une formation gratuite, accessible à tous, et qui prépare à la programmation informatique. Un domaine qui regroupe aussi bien l'écriture de logiciels, la cybersécurité ou encore l'intelligence artificielle.

Accessible à tous et gratuite

Pour postuler, pas de limite d'âge, il faut juste avoir plus de 18 ans, et surtout, aucun niveau scolaire n'est exigé. Même pas besoin d'avoir le bac. Bonne nouvelle pour Joan, élève en première au lycée Arago de Perpignan : "C'est intéressant, les gens qui n'ont pas le niveau dans leur filière scolaire peuvent bifurquer dans cette voie." En France, il y a déjà quatre École 42 (Lyon, Mulhouse, Nice, Paris), une quatrième devrait ouvrir en janvier à Angoulême. Avec, dans chaque promotion, des profils très variés, aussi bien des jeunes étudiants ou des demandeurs d'emploi.

Pas de professeurs

Ce qui intrigue les lycéens perpignanais, c'est qu'il n'y pas de professeurs dans cette école, les élèves travaillent en autonomie, avec des projets et exercices à rendre sur une plateforme internet. Joan, élève en première en filière numérique, est sceptique, "Je ne vois pas comment on peut apprendre s'il n'y a pas de professeurs. Peut-être que ce sera bizarre, il faut voir". Un principe qui séduit Maël, un de ses camarades : "C'est un peu pénible de toujours être assis, devant sa table. Là, on va arriver en cours, on va se faire tuer parce qu'on a du retard", rigole l'adolescent.

Les inscriptions se font dans un premier temps sur internet, puis une première sélection de candidats est formée pendant 26 jours, un apprentissage appelé "Piscine". À la fin de cette session, les meilleurs candidats intègrent la promotion. Chaque promotion accueille en moyenne 150 étudiants. La formation initiale dure entre 8 et 18 mois. Il existe ensuite des spécialisations, qui durent deux ans de plus.