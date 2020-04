L'école à la maison avec des professeurs au tableau sur France 4 chaque matin

Comment aider ses enfants à mieux comprendre les programmes scolaires ? France 4 propose des cours du primaire à la terminale chaque matin. Matthias Lavaud, instituteur francilien fait cours une semaine sur deux élèves de CP et CE1. Il était l'invité de France Bleu Paris ce lundi.

C'est la fin des vacances scolaires pour l'Ile-de-France et l'académie de Toulouse et le retour à "l'école virtuelle". Un casse-tête parfois pour les parents qui doivent se substituer à l'enseignant et jongler avec leur emploi. L'occasion de se faire aider par des enseignants qui donnent cours en ligne chaque matin sur France 4.

Matthias Lavaud est l’un des instituteurs de La Maison Lumni qui propose un programme destiné aux élèves du primaire à la terminale.

Il propose, en alternance avec une autre professeure des école, des programmes pour les CP et CEI. Professeur à Pierrefitte sur Seine (Seine-Saint-Denis), il a été sollicité par un inspecteur de l’académie pour participer à l'émission. Il était l'invité de France Bleu Paris ce lundi matin.

Ces programmes, diffusés chaque matin à 9h sur France 4, "viennent en complément des cours proposés par les enseignants des élèves" précise-t-il. Ils peuvent également être regardés par les parents "afin d’échanger et de le féliciter sur les progrès réalisés par l’enfant".

Matthias lavaud encourage les familles à mettre en place un emploi du temps rigoureux pour chaque journée, avec des temps de travail bien définis entrecoupés de pauses détentes. II faut aussi proposer des soupapes de décompression pour les enfants : "des moments où l’on n'est pas tout le temps en train d’exiger quelque chose, de façon à pouvoir trouver un équilibre". Il ajoute que l’émission sur France 4 "peut être un moment structurant de la journée qui peut être intéressant".

Les émissions sont à regarder en direct à 9h sur France 4 ou en replay.