Instituteur haut-saônois visé par deux plaintes : "On ne peut pas le laisser enseigner à des enfants de 5 ans"

Des enfants de 5 ans ont-ils été pris pour cible par leur maître d'école dans une maternelle près de Lure ? C'est ce que doit déterminer une enquête administrative lancée, fin 2022, par la Direction des services départementaux de l'Education nationale (DSDEN) de la Haute-Saône. Ce même enseignant est également visé par deux plaintes déposées par deux familles différentes qui dénoncent son comportement avec leurs enfants.

La première plainte a été déposée, lundi 26 décembre 2022, par les parents d'un petit garçon de 5 ans atteint d'une maladie génétique rare appelée 2PPR1A de Novo. Il présente des troubles autistiques et d'autres troubles du comportement. En septembre 2022, il rentre en grande section à temps plein grâce à son AESH (accompagnante d'élèves en situation de handicap) et les réflexions, les humiliations commencent. "Il [l'instituteur] nous disait devant tout le monde et devant les autres élèves 'il a encore fait caca, il faut lui mettre un bouchon au cul, ce n'est pas à l'école de le rendre propre'", se souvient Nicolas, le père du petit garçon qui n'est pas encore propre à cause de son handicap. "Il le faisait d'un ton humoristique et sarcastique, on avait l'impression qu'il faisait son petit spectacle", raconte le papa.

Des mois de souffrance

Au fur et à mesure des premières semaines de cours, la santé mentale de l'enfant semble se dégrader. "On voyait bien que dans sa tête il y avait quelque chose", explique son père. Le garçonnet ne dort plus que deux heures par nuit. Il se réveille et parle "en boucle" de ce qu'il vit en classe. Les parents tentent d'en parler à l'école, mais ils n'obtiennent pas de réponse satisfaisante. Ils envoient alors un courrier à la DSDEN de la Haute-Saône le 27 septembre.

Sans réponse pendant plusieurs mois, ils se tournent vers Antoine Villedieu, député Rassemblement national de Haute-Saône. Ce dernier envoie une lettre au ministre de l'Education nationale Pap Ndiaye pour l'informer de la situation et lui demander "d'agir au plus vite". Il contacte ensuite directement la DSDEN et conseille à la famille de porter plainte. "On ne peut pas le laisser enseigner à des enfants de 5 ans", fulmine Nicolas.

Suite à cette intervention d'Antoine Villedieu, la DSDEN contacte la famille juste avant les vacances de fin d'année et lui propose de changer le garçon d'école. "La relation de confiance était tellement dégradée qu'il n'était plus possible de poursuivre avec ce professeur, or dans cette école il n'y a qu'une seule classe de ce niveau", explique Philippe Destable, directeur académique de la Haute-Saône. Les parents trouvent cette solution injuste, mais ils acceptent. Leur fils a fait sa rentrée, mardi 2 janvier, dans une autre école du secteur de Lure avec une institutrice "expérimentée dans l'accueil d'enfants handicapés", selon le directeur académique.

Un signalement "étouffé" ?

La DSDEN affirme n'avoir jamais reçu aucune autre plainte concernant cet enseignant. Pourtant, une autre mère de famille assure avoir envoyé un courrier à la circonscription de l'Education nationale de Lure en 2018 pour des faits qui se seraient déroulés en deux temps. D'abord, en 2013, lorsque son fils aîné est dans la classe de ce même enseignant. Dans le cadre d'un cours de natation, "il avait jeté [mon fils] volontairement dans le grand bain de la piscine municipale de Lure sans ceinture de flottaison, sans rien du tout". C'est une autre maman qui accompagne la sortie qui lui aurait relaté les faits. Le petit garçon ne remet plus les pieds dans une piscine pendant trois ans, jusqu'à ce que ses parents le poussent à prendre des cours de natation.

En 2018, sa petite sœur réussit à échapper à la classe de l'instituteur. Il y a beaucoup d'élèves dans l'école, donc elle se retrouve dans une classe dédoublée avec un autre enseignant. Sa mère la dispense de piscine, mais l'instituteur mis en cause serait venu interpeller l'écolière plusieurs fois dans la cour de récréation. "Il lui disait 'tu es dispensée de piscine, tu n'aimes pas l'eau, tu ne te laves pas, donc tu pues'", relate sa maman. "A chaque récréation, elle était obligée de se cacher derrière le jeu qui est au milieu de la cour." Les parents envoient donc une lettre à l'antenne de la DSDEN de Lure. Ils sont convoqués par la directrice de l'établissement qui les aurait rabroué. "On avait l'impression d'être des cancres et de se faire disputer parce qu'on avait envoyé le courrier", se rappelle la mère de famille. Elle est persuadée que son signalement a été "étouffé" au niveau de la DSDEN.

Un appel à témoignages

Pour l'année scolaire 2022-2023, elle a décidé de déscolariser sa benjamine pour qu'elle ne soit pas en grande section de maternelle avec l'instituteur incriminé. En entendant parler de la première plainte, elle s'est décidé à franchir le pas. Elle a porté plainte samedi 31 décembre dans l'espoir que "ça ne se reproduise plus". Elle a également décidé d'écrire une nouvelle lettre à la DSDEN pour que son témoignage soit pris en compte dans l'enquête administrative. Le directeur académique appelle toutes les personnes qui auraient été témoins de propos ou de gestes violents de la part de cet enseignant à contacter la DSDEN.

Le député Antoine Villedieu affirme qu'une troisième famille se dit victime de l'enseignant et s'apprête à porter plainte.