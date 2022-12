Instruction en famille : un couple de Montbéliardais se bat pour instruire leur fils à la maison

Chez les Chenet, tout est organisé pour faire l'école à la maison : une pièce est aménagée en salle de classe. On y trouve un tableau noir, un bureau en bois, des manuels scolaires, ou encore des jeux. Camille, la maman, ne travaille pas, elle se charge donc de l'instruction. "On a un cahier où on note tous les jours ce qu'on fait, depuis la rentrée. Par exemple, le mardi 27 septembre : visite du pavillon des sciences à Montbéliard. C'est là qu'Arthur a découvert les planètes." Pour Camille, ce cahier est une preuve que l'instruction donnée à la maison est bien réelle.

Camille Chenet montre les cahiers et classeurs qu'elle tient jour par jour depuis la rentrée scolaire © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Pour avoir le droit de pratiquer l'instruction en famille, depuis la rentrée scolaire 2022, une simple déclaration ne suffit plus. Il faut désormais en faire la demande au Dasen, le Directeur académique des services de l'Éducation nationale. C'est ce que prévoit la loi anti séparatismes, pour éviter les dérives communautaires dans certains familles où les enfants ne sont pas scolarisés.

Formulation floue

Les Chenet ont fait la demande au printemps dernier, dossier pédagogique complet à l'appui, mais l'Académie a répondu par un refus. Après un premier recours, nouveau refus, la veille de la rentrée scolaire : leur enfant ne présente pas de situation particulière, il est tout à fait scolarisable, selon les réponses de l'Académie transmises par les Chenet.

Selon la loi, pour pouvoir faire l'école à la maison, il n'y a que quelques motifs valables : la santé, la géographie (si l'enfant habite trop loin d'une école, ou qu'il est en itinérance avec ses parents). Ça marche aussi s'il suit une pratique artistique ou sportive intensive ou s'il est harcelé dans son établissement scolaire.

Dernière option : "L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif." La formule est floue, et c'est justement ce qui pose problème dans la situation des Chenet : Camille et Simon estiment qu'il y a une situation propre : leur enfant a besoin de longues périodes de sieste, ses parents lui donnent des cours de musique et font beaucoup de sorties pour apprendre sur le terrain. Mais pour le rectorat, ce n'est pas un motif valable.

Simon et Camille Chenet avec leur fils, Arthur, à la sortie de la sieste © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Le bras-de-fer continue

"On ne comprend pas, on veut le meilleur pour notre enfant. Les recherches scientifiques montrent que l'apprentissage, à la maternelle, se fait mieux à la maison, voire même uniquement à la maison auprès des parents", explique Simon, désemparé.

Le Chenet n'ont pas inscrit Simon à l'école en septembre et on tenté un recours devant le tribunal administratif de Besançon cette fois-ci. La demande de référé est à nouveau refusée. Ils ont décidé de faire appel de cette décision.

Mais en attendant, Simon et Camille ont reçu une mise en demeure de l'Académie : ils doivent inscrire Arthur à l'école avant ce vendredi, le 9 décembre. Ils risquent 6 ans de prison et 7 500 euros d'amende.