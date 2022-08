Intempéries en Côte-d'Or : le collège de Liernais va rouvrir en septembre

Fortement impacté par les violents orages de juin dernier, le collège de Liernais avait subit d'importants dégâts et avait été contraint de fermer car il n'était plus en mesure d'accueillir les élèves. Après d'importants travaux cet été, l'établissement va rouvrir à la rentrée de septembre.

Dans la nuit du mardi 21 au mercredi 22 juin, un phénomène orageux d’une violence extrême s’est abattu sur Liernais et ses alentours, causant des dégâts considérables sur des habitations, des bâtiments publics et agricoles... Le collège François de la Grange à Liernais n’a pas été épargné par cet épisode, notamment les toitures, entraînant la fermeture du site jusqu’à la fin de l’année scolaire. Le département de la Côte-d'Or a donc engagé durant l'été les travaux nécessaires à la réhabilitation du collège afin d’accueillir les 63 collégiens pour la rentrée 2022-2023 dans les meilleures conditions possibles.

Un sinistre majeur qui avait entraîné la fermeture du collège

La toiture du collège mais aussi celle du pôle scolaire situé à proximité immédiate avaient été percées par la grêle en de nombreux endroits et plusieurs salles étaient très endommagées, notamment dans le bâtiment administratif. « Nous avons d’abord réalisé les interventions d’urgence, comme installer des bâches sur les parties de la toiture la plus endommagée, récupérer les tuiles non détruites, remanier les toitures, sécuriser les lieux. Je remercie d’ailleurs les entreprises locales pour leur réactivité et leurs savoir-faire, tout comme les sapeurs-pompiers et les agents du Département. Leur mobilisation nous a permis d’éviter que le sinistre s’aggrave » détaille le Président UDI du Conseil Départemental François Sauvadet, qui a alors demandé à ses services de « tout faire pour que le collège puisse rouvrir à la rentrée prochaine. .

Les toitures des bâtiments scolaires de Liernay ont été refaites pendant l'été - Conseil Départemental de la Côte-d'Or

Déjà 200 000 euros de travaux d’urgence engagés

Suite à une consultation en procédure d'urgence, tel que le Code des marchés publics le permet en cas de sinistre de ce type, le département a pu retenir les entreprises en charge des chantiers de réfection des toitures de l'ensemble du site, réfection ponctuelle des faux-plafonds, de l'éclairage, de cloisonnement et peinture des zones impactées. Ce sont d’ailleurs des entreprises locales qui réalisent les travaux. Mais les offres ne permettent pas d’effectuer la réparation de toutes les toitures, du fait de l’indisponibilité des entreprises et/ou des matériaux. Toutefois, les travaux indispensables à la réouverture de l’établissement le 1er septembre prochain, pour un montant de 200 000 euros, sont en cours de réalisation.

Ils portent sur :

la réfection de la toiture (en tuiles) du bâtiment abritant l’espace de restauration, le logement de fonction et l’abri de jardin,

la réfection de la toiture (en zinc) des bâtiments d’enseignement et garage,

la réfection des faux-plafonds, de l'éclairage, de cloisonnement et peinture de toutes les zones impactées par le sinistre (salles de classe, locaux administratifs, logement).

Les entreprises en charge de ces travaux sont toutes côte-d’oriennes. Une nouvelle consultation s'effectuera à l’automne en vue d'une réalisation de travaux sur l’année 2023, période à laquelle l’approvisionnement de certains matériaux, notamment les tuiles, pourra être de nouveau possible.

L’objectif de réouverture pour la rentrée de septembre en passe d’être atteint. « L'objectif prioritaire est de rendre opérationnelle la demi-pension pour la rentrée puisque nous accueillons à la cantine, en moyenne et par jour, 95 enfants du collège et du pôle scolaire » précise François Sauvadet. « Et si un éventuel décalage devait se faire sur les travaux avant la rentrée, du fait d’aléas divers, l'essentiel des prestations sera réalisé et celles restantes pourront se faire sans impact sur le fonctionnement du collège. »

Une réunion est fixée la dernière semaine d'août en présence des services du Département et de l'éducation nationale pour confirmer que le collège pourra accueillir les élèves dès le 1er septembre prochain.