La rentrée de septembre dans les écoles sarthoises se décide en grande partie cette semaine. Les projets de l'académie rencontrent une opposition unie des syndicats, des parents et des élus. Le projet prévoit de fermer 46 classes pour dédoubler des CP et CE1 dans les quartiers prioritaires.

Il y aura autant d'enseignants l'année prochaine que cette année dans les écoles sarthoises, pour un nombre d'élèves en baisse. Les mesures seront précisées en comité départemental de l'éducation nationale ce lundi et en comité technique jeudi. Les syndicats d'enseignants appellent à un rasemblement devant la préfecture à 17h30 ce lundi et à la grève jeudi, pour s'opposer à une politique de "vases communicants" entre écoles rurales et quartiers prioritaires.

Le projet au 6 février (carte zommable)

Dans le projet présenté le 6 février, l'Education nationale prévoit de fermer 46 classes, notamment dans près de 40 communes rurales. Six ouvertures sont prévues là où le nombre d'élèves augmente. La différence servira au dédoublement de classes de CP et de CE1 dans 14 établissements classés REP (réseau d'éducation prioritaire, les anciennes ZEP) et REP+, au Mans et à Allonnes. Ces dédoublements sont une priorité du gouvernement.

"C'est très bien que le ministère reconnaisse l'importance de réduire le nombre d'élèves par classes mais il ne faut pas le faire augmenter ailleurs", pointe le SnuiPP. L'association des maires de la Sarthe est sur la même ligne et estime que "le gouvernement doit trouver des moyens supplémentaires s'il veut appliquer cette réforme en Sarthe".