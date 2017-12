Metz, France

C'était une proposition de campagne d'Emmanuel Macron, le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer l'a confirmé ce dimanche : le téléphone portable sera interdit dans les collèges et dans les écoles primaires à la rentrée 2018 - jusqu'à présent, cela dépendait du règlement intérieur de chaque établissement. Mais la mesure semble compliquée à mettre en place. Dans ce collège de Metz, les portables sont autorisés dans la cour mais doivent être éteints dans les salles de classe et de permanence.

Le portable, "on peut très bien le cacher !"

A la sortie, les élèves ont tous le portable à la main. Un groupe de copines l'assurent, elles n'utilisent jamais leur téléphone en classe... "sauf pour regarder l'heure ou alors, des fois, on le sort un peu avance". Et dans la cour, c'est simplement "pour écouter de la musique, aller sur les réseaux sociaux, mais on discute aussi entre nous, dans la vraie vie". Forcément, l'interdiction voulue par le ministre pour éviter la "dispersion" des élèves les agace, surtout que selon elles, "ça ne servira à rien". Indika, en 4e, en est sûre, les surveillants ne pourront pas contrôler chaque élève : "Il n'y a rien qui force quelqu'un à donner son téléphone en arrivant au collège, on peut très bien le cacher !" D'autant plus que selon la loi, le personnel d'un établissement scolaire n'a pas le droit de fouiller les élèves.

Un panier à l'entrée ou des casiers qui ferment

Laura, assistante d'éducation, renchérit : "C'est très compliqué à mettre en place (...) A part si l'on met un panier à l'entrée où tous les élèves déposent leurs téléphones, mais ça fait du temps de perdu, et cela veut dire que l'équipe pédagogique devient responsable des portables des élèves, et ça ne rentre pas du tout dans ses fonctions". En tout cas, le ministre a expliqué que les modalités devaient encore être définies, car on peut "_avoir besoin du téléphone portable pour des usages pédagogique_s" ou encore "pour des situations d'urgence". Il a donc par exemple évoqué "des casiers qui ferment" et où les élèves laisseraient leurs portables en arrivant.