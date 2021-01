Interdiction du sport en intérieur : "ce sont les élèves qui vont trinquer" préviennent les profs d'EPS

Depuis lundi, le sport à l'école, c'est dehors ! Le premier ministre l'a annoncé la semaine dernière, les activités physiques scolaires et extra-scolaires sont interdites en intérieur jusqu'à nouvel ordre. Une décision qui passe mal chez les profs d'EPS, sur la forme comme sur le fond. Sur la forme, ils l'ont appris comme tout le monde lors de la conférence de presse du gouvernement, et sur le fond ils contestent une mesure prise sans concertation et sans étudier leurs propositions. Leur syndicat le SNEP-FSU appelait à des rassemblements ce mercredi après midi, comme à Rouen où une trentaine d'enseignants se sont rassemblées devant le rectorat, en musique.

Ils réclament la possibilité de faire cours en demi-groupe. "On a des gymnases de 1000 mètres carrés" explique Valérie Collangette, co-secrétaire du syndicat et professeur d'EPS dans un collège du Havre. "Si on met 15 élèves dans 1000 mètres carrés ils sont en sécurité. Et on sait organiser des pratiques pour maintenir cette sécurité." Les enseignants ne comprennent pas ces mesures drastiques qui pèsent sur le moral des enseignants et nuisent à la santé des élèves. C'est en tout cas l'avis d'Eric Joufret, l'autre sécrétaire du SNEP-FSU. _"Ce sont les élèves qui vont trinquer là-dedans_. On va leur supprimer pour certains la seule activité physique de la semaine [...] avec des conséquences désastreuses de manque de pratique physique. On l'a vu depuis le confinement, il y a du surpoids, de la perte de capacité cardio-pulmonaire. Et ça c'est invisible pour le gouvernement."

L'OMS, rappelle le communiqué du syndicat, recommande à minima une heure d'activité physique par jour.