Moselle, France

La question est simple : est-ce une bonne idée d'interdire le téléphone portable dans les collèges, comme le souhaite le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer ? Question simple, réponse compliquée, pour Jean-Pascal Paillette, le secrétaire académique du SNPDEN (syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale). "Est-ce qu'on parle d'interdiction du portable ou de confinement ? Dans le premier cas, le téléphone ne rentre pas dans les établissements, dans le deuxième cas, il peut rentrer dans l'établissement, mais c'est à l'équipe pédagogique d'encadrer son utilisation."

Or c'est précisément cette deuxième option que ne souhaitent pas les chefs d'établissement : "Clairement le remède serait pire que le mal dans ces conditions-là, affirme Jean-Pascal Paillette. _On ne peut pas imaginer aujourd'hui que sur le temps scolaire, dans les établissements scolaires, on passe son temps à faire la chasse au portable_." Quant au recours à des armoires sécurisées pour stocker les téléphones ? Là aussi, ce serait compliqué à mettre en œuvre selon le syndicaliste : "il faudrait équiper les établissements scolaires de ces armoires et tout cela a un coût. A peu près 7.000 euros pour un collège de 400 élèves."

Le portable peut aggraver des situations de harcèlement

Pourtant, l'utilisation du téléphone portable est déjà encadrée dans les établissements scolaires. "A l'heure actuelle, c'est le règlement intérieur qui détermine les interdictions, précise Jean-Pascal Paillette. Ce qui entraîne des différences entre les établissements. Mais la vraie question, ça n'est pas tant le téléphone portable que l'accès aux réseaux sociaux pendant le temps scolaire. Pour beaucoup de chefs d'établissement, _le portable est vu comme un fléau_. Quelque fois il y avait des tentatives pour l'utiliser en cours. Le harcèlement entre élèves ne s'arrêtait pas dans la cour mais passait sur les réseaux sociaux."

Le chef d'établissement qui reconnaît, tout de même, les vertus des téléphones. "On ne peut pas faire l'impasse sur la place des outils numériques dans la formation. _Le portable est aussi un connecteur vers des banques de ressources_, des outils pédagogiques exploitables en classe avec des élèves accompagnés dans les usages. Cette pratique est elle-même encouragée par notre ministre."