INTERVIEW - Comment gérer le confinement avec des enfants ?

Comment les enfants vivent-ils le confinement ? Comment gérer l’enfermement et l’école à la maison ? Antoine Devos, pédopsychiatre à l’hôpital de Bayeux et président de l’école des parents et des éducateurs (EPE14) du Calvados répond à vos questions ce vendredi.

Les Français sont confinés depuis un mois, et au moins jusqu'au 11 mai. La situation peut être particulièrement éprouvante pour les familles : il faut gérer le quotidien et l'école à la maison.

Antoine Devos est pédopsychiatre à l'hôpital de Bayeux et président de l'école des parents et des éducateurs du Calvados. L'association propose d'habitude des permanences de soutien à la parentalité mais elles sont actuellement fermées. Un numéro vert a donc été mis en place, le 0 805 382 300.

Quels témoignages recevez-vous ?

Antoine Devos - C'est très variable. Cela peut-être un papa seul qui est en difficulté parce que sa fille refuse de faire ses devoirs. On peut alors essayer de trouver des solutions avec lui. Ou alors une maman en colère parce que les parents sont séparés et le père ne respecte pas le jugement pendant le confinement. On essaye d'orienter, vers la médiation familiale par exemple.

Quels sont les effets de cette situation qui se prolonge ?

Au début, il y a eu un effet de sidération dû à la situation exceptionnelle. Aujourd'hui, la durée du confinement étant de plus en plus longue, les difficultés sont de plus en plus importantes.

Comment les enfants vivent-ils le confinement ?

Quand on est un enfant, un ado, on a besoin de sortir, d'être en lien avec ses amis. C'est une situation qui peut être éprouvante. Les choses sont encore plus compliquées quand on est déjà dans un contexte difficile.

A la fin du confinement, peut-être que l'on va voir arriver des gens en situation encore plus difficile parce qu'ils n'auront pas pu accéder aux bons services de soins en raison de la crise.

Quel conseil donneriez-vous aux parents ?

Le plus important, c'est de se concentrer sur la qualité de la relation avec les enfants et au sein du couple. C'est indispensable de ne pas trop se mettre la pression.