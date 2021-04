Interview d'Émilie Moninhas, directrice d'école à Reims : "Nous avons dû nous organiser très rapidement"

Émilie Moninhas, directrice et enseignante à l'école maternelle et élémentaire Maison Blanche à Reims a vu son organisation chamboulée avec les mesures de fermeture des établissements scolaires. En à peine 48 heures, elle a dû tout organiser pour les 161 élèves de l'établissement. Dès ce mardi, les cours seront à distance pour les élèves.

Comment vous êtes-vous organisée pour vos enseignants face à la semaine de télétravail qui s'annonce ?

Nous avons dû nous organiser très rapidement. L'inspection nous a demandé de faire des choses matérielles : donner aux élèves des livres, des cahiers et éviter la dématérialisation. C'est-à-dire des choses en ligne, car nous avons des enfants qui ont des difficultés et n'ont pas forcément le matériel numérique. Il a donc fallu s'organiser pour créer un plan de travail pour que les parents puissent accompagner au mieux leurs enfants et que ce soit le plus facile pour eux.

Il n'y aura donc pas beaucoup de cours en visio ?

Il peut y en avoir, tout dépend de l'âge des enfants, il faut savoir s'adapter à notre public. Nous, on est classé zone d'éducation prioritaire, on a des parents qui n'ont pas forcément de matériel nécessaire pour faire des visios, ils n'ont qu'un téléphone et pas forcément d'ordinateur. Il faut s'adapter à son public et à l'âge des enfants. En maternelle, faire des visios n'a pas forcément de sens alors que faire des appels téléphoniques en aura peut-être plus.

Comment ça va se passer concrètement ?

On nous a demandé de garder contact avec les familles. Ça peut être un appel chaque jour ou encore un retour d'exercice. Il faut garder le contact avec les enfants pour vraiment considérer cela comme une semaine de travail.

Comme ces cours seront sur papier, les parents vont-ils devoir se substituer au rôle de professeur ?

On a essayé de faire un maximum de choses en autonomie. On n'est pas sur des nouveaux acquis, on va être sur de la révision, des choses de réinvestissement donc les enfants peuvent faire des choses en autonomie, la majorité des enseignants ont misé là-dessus.

Après, c'est vrai qu'en maternelle, on travaille essentiellement sous forme de jeux, donc on a essayé de donner des plateaux de jeu avec des dés à construire soi-même pour les parents qui n'en auraient pas. Là, forcément il y aura un accompagnement plus important des parents, il faudra jouer avec les enfants, leurs lire des histoires. Il n'y a pas le choix, les parents se substituent à l'enseignant. C'est pour ça que notre rôle est de garder contact avec eux, les accompagner au mieux.

Comment vous vous êtes préparé ?

Ça a été très rapide, dans mon cas personnellement dès le mercredi soir, j'envisageai déjà les choses dans ma tête ensuite, il a fallu s'organiser pour les photocopies et en tant que directrice il y a toute la partie administrative d'information des parents et il y aussi tout l'accueil des enfants des personnels prioritaires. On a eu l'information à ce sujet le jeudi soir à 21 h.