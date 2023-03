Intrusions, menaces à travers la grille : une école de Montpellier réclame une enceinte plus sûre

La première adjointe à la mairie de Montpellier en charge de l'éducation, Fanny Dombre-Coste, se rend à l'école Freud à Montpellier ce jeudi 30 mars 2023, une semaine après l'incident. Le jeudi 23 mars, un ancien élève a glissé un pistolet à billes à travers les grilles de l'école primaire pour menacer les élèves, et a même tiré sur l'un d'eux, touché au bras.

Et ce n'est pas la première fois qu'il y a des problèmes de sécurité au sein de l'établissement, selon Sabine Raynaud, enseignante dans l'établissement et secrétaire départementale Snudi-FO 34. "C'est la goutte qui fait déborder le vase, car ce n'est pas un fait isolé", déplore-t-elle.

Intrusions régulières

"En février dernier, un individu poursuivi a franchi l'enceinte de l'école, en traversant la cour où des élèves étaient en pleine séance de sport. N'importe qui peut rentrer*, et à chaque fois que ça arrive, on se demande à quoi on a échappé. Nous constatons depuis des années qu'à chaque retour de vacances, il y a eu des intrusions dans la cour de l'école, via le plateau sportif, qui s'accompagnent très souvent de dégradations",* explique-t-elle, car les barreaux du plateau sportif ne sont pas assez serrés, et les grilles pas assez hautes.

"On est arrivé à un degré d'insécurité telle que l'équipe enseignante a décidé d'interpeller la mairie, car l'enceinte de l'école ne joue pas son rôle de protection et on le signale depuis des années", développe Sabine Raynaud. "Il faut que la mairie prenne ses responsabilités, et dote l'école d'une enceinte infranchissable et opaque, pour que personne ne puisse observer ce qui se passe dans la cour de l'école."