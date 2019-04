INVITE : Anna Pic, adjointe au maire de Cherbourg en Cotentin en charge des relations internationales

Entre Cherbourg et l'Australie il existe, on le sait, des liens commerciaux autour de la construction de sous-marins. Et bien là, le voyage de cette délégation cherbourgeoise consistait à travailler autour d'échanges en matière d'éducation. Et à la tête de cette délégation, l'adjointe au maire de Cherbourg en Cotentin en charge des relations internationales, Anna Pic. Depuis le début de cette aventure commune entre Cherbourg et l'Australie, l'un des intérêts mis en avant, c'est la possibilité de développer le bilinguisme dans des établissements scolaires. "Il y a deux ans avait été signé avec le rectorat de Caen/Rouen et la ville de Cherbourg une lettre d'intention pour un rapprochement avec l'Australie autour de l'éducation. On a cherché à partir de là des plans d'actions. Nous cherchons à mettre en place une école plus ouverte à l'internationale et une montée en compétences linguistiques".

Tout devra être finalisé d'ici fin juillet

L'idée : développer l'anglais dans toutes les matières. La loi autorise à monter jusqu'à 50% des enseignements dans une langue étrangère. "Les enseignants qui sont dans nos écoles ont des compétences, un enseignant a été tout spécialement attribué pour du français/langues étrangères, elle accompagne les élèves australiens mais il s'agira de retravailler sa fiche de poste pour qu'elle soit au service de tous et que nous puissions atteindre les 50% d'enseignements disciplinaires. Tout cela devrait être finalisé d'ici juillet. Des établissements ont été choisi par l'éducation nationale depuis le début. Il s'agit de l'école maternelle Alma, l'école primaire Gibert-Zola, le collège Bucaille-Charcot et le Lycée Grignard. "Pour l'instant nous allons nous concentrer sur ces têtes de pont tout en faisant de la formation auprès des enseignants. On va s'appuyer sur ces établissements et aller plus loin, d'autres actions seront à suivre; l'objectif c'est bien d'initier ce plan d'actions à partir de la rentrée prochaine "