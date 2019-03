Invité par un élève, François Hollande fait cours d'Europe au Lycée Descartes, à Rennes

Nathan, élève de 1ère au Lycée Renée Descartes, a invité François Hollande à parler d'Europe devant lui et sa classe. Jeudi, l'ancien président de la République a assuré un cours de deux heures.

Pour atteindre l'amphithéâtre, il faut savoir jouer du coude : des centaines d'élèves du Lycée Renée Descartes se massent ce jeudi dans l'allée principale, pour ne pas rater l'arrivée de François Hollande, prévue pour 10h30. "C'est vraiment dingue, je ne pensais pas qu'il viendrait ici dans mon établissement... c'est comme quand on joue au loto, on essaie mais la plupart du temps il ne se passe rien... et là, c'est gagné !" Le gagnant, c'est Nathan, un Rennais de 16 ans. Il y a quelques semaines, il tombe sur un tweet de l'ancien président socialiste, invitant à débattre de l'avenir de l'Union européenne dans les lycées français. Nathan prend l'initiative d'adresser un mail à François Hollande, qui accepte l'invitation pour le jeudi 28 mars.

Chers lycéens, et si je venais vous voir pour parler d’Europe ? Écrivez-moi, je viendrai à votre rencontre ! pic.twitter.com/6KNSuCmo15 — François Hollande (@fhollande) February 24, 2019

Quatre classes de trois lycées rennais se sont réunies dans l'amphi (Descartes, Saint-Martin (quartier Sainte-Geneviève) et Émile Zola. Après une pluie de poignées de main, celui que les élèves surnomment désormais "professeur Hollande" prend place sur l'estrade. Top départ pour deux heures de conférence autour de l'Union européenne, devant 130 élèves.

Les lycéens posent tour à tour leurs interrogations, sur le Brexit, les migrations, le regain nationaliste en Italie : "C'est très bien que vous vous intéressiez à tout ça. Cette Europe, on l'a construite pour les générations futures - c'est à dire vous. _Vous n'avez connu que l'ouverture des frontières, vous n'avez eu que des euros dans les poches_. C'est à vous de concevoir l'Europe à venir, et d'en prendre soin."

" Je vais obliger mes parents à aller voter "

Après le passage de François Hollande, les élèves s'interrogent quant à leur implication européenne. "Mes parents ne savent même pas que les élections sont en mai" murmure Sarah, désolée. " Nous on comprend l'enjeu, mais je n'ai que 17 ans... à part marcher pour le climat, je ne peux pas faire grand chose (rires). _Je vais rentrer chez moi, et dire à mes parents qu'ils sont obligés d'aller voter pour les élections européennes._" Le vote se tiendra le 26 mai prochain.