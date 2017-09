INVITEE - "Silence, on lit !", une opération lancée dans un collège de Metz : "15 minutes de lecture par jour"

"Silence on lit !", c'est le nom d'une opération lancée dans plusieurs collèges et lycées de France, dont le collège Jean Rostand de Metz. La rectrice de l'académie du Grand Est, Florence Robine, était notre invitée ce jeudi matin pour en parler.

"Ca va consister en un temps de lecture régulier, d'environ 15 minutes tous les jours et qui concerne tout le monde : la principale, le secrétariat, les agents, les professeurs et bien sûr les élèves..."

Ce jeudi matin, la rectrice de l'académie du Grand Est Florence Robine lance l'opération "Silence, on lit !" au collège Jean Rostand de Metz. Elle était notre invitée ce jeudi, interrogée par Clément Lhuillier.

"Rentrer dans la lecture avec une expérience répétée"

"C'est un temps de lecture individuel, explique-t-elle, en silence, pour retrouver le contact avec les livres et montrer que la lecture est un plaisir partagé avec tout le monde."

"Tout l'établissement va s'arrêter pour lire. On sort un livre de son sac et on lit. Tout sauf un livre scolaire : un roman, une bande dessinée (...). L'idée c'est de rentrer dans la lecture avec une expérience répétée, qui devient une habitude et qui est aussi contagieuse parce qu'on voit ses camarades, ses professeurs, prendre du plaisir à lire."

"Davantage une invitation qu'un ordre"

Florence Robine, rectrice de la région académique Grand Est. © Maxppp - PHOTOPQR/L'EST REPUBLICAIN

"Silence on lit", ça sonne un peu comme un ordre. Enfin presque, estime Florence Robine : "C'est davantage une invitation qu'un ordre. Au début il faut quand même forcer la nature, sinon c'est difficile de rentrer dans l'univers des livres. On tend la main aux élèves."

Une vingtaine d'établissement (collèges et lycées) de l'académie souhaite à leur tour lancer cette opération.