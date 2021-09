Une rentrée qui "fait du bien" pour Isabelle Klock Fontanille, la présidente de l'université de Limoges

Les étudiants sont de retour sur tous les campus de l'université de Limoges cette semaine. Une rentrée en présentiel, c'est-à-dire à nouveau dans les amphithéâtres et autres salles de cours, après deux années d'études marquées par la crise sanitaire et beaucoup de cours à distance. "Ça fait du bien, c'est un bonheur" lance d'emblée Isabelle Klock Fontanille, la présidente de l'université de Limoges, qui était l'invitée de France Bleu Limousin ce jeudi.

L'université est aujourd'hui plus sensible à la détresse étudiante

"Quand on interroge les étudiants, on voit le soulagement, le plaisir" note la présidente de l'université. Isabelle Klock Fontanille précise que cet enthousiasme est partagé par les enseignants et tous les personnels. Il faut dire que la crise sanitaire a laissé des traces. Les confinements, les cours à distance et la vie sociale très réduite, voire inexistante, ont généré du stress et parfois des échecs. La présidente de l'université tient toutefois à relativiser. "Je crois qu'il n'y en a pas eu plus qu'avant, mais c'était connu, c'était médiatisé. Au fond ça a permis de nous sensibiliser encore plus à cette détresse étudiante, qui existait déjà avant."

Isabelle Klock Fontanille rappelle que l'université propose des dispositifs d'accompagnement pour aider les étudiants et détresse, mais la difficulté reste de les identifier. "Souvent ils s'enferment et ne se signalent pas." Pour les trouver, elle peut toutefois compter sur la vice-présidence étudiante et sur les associations, dont elle salue l'implication.

Des lignes de vaccination réservées aux étudiants

Malgré un retour à une certaine normalité, la crise sanitaire n'est pas terminée et des opérations spécifiques sont donc prévues en cette rentrée. Comme ils l'ont déjà fait durant deux journées en juin, le CHU de Limoges et l'université de Limoges mettent à nouveau en place des créneaux de vaccination sans rendez-vous réservées aux étudiants, afin de permettre à une majorité d'élèves de recevoir facilement les injections.

Pour se faire une idée de la couverture vaccinale, l'université de Limoges a organisé un sondage auprès de ses 2.000 personnels et des 18.000 étudiants. Les résultats sont encourageants, avec un nombre de réponses déjà assez conséquent. Parmi ceux qui ont répondu, le bilan est de 95% de vaccinés chez les personnels et 93% chez les élèves selon ce sondage.

Des étudiants davantage impliqués dans les décisions

Parmi les nouveautés de cette rentrée, la présidente de l'université de Limoges attire l'attention sur le pouvoir accru accordé aux étudiants. Désormais, ils vont directement et entièrement gérer la Contribution de vie étudiante et de campus (CVEC), un impôt de 92 euros payé lors de l'inscription qui sert à financer divers projets. Des projets choisis donc par les étudiants, avec tout de même l'accompagnement de la présidence et des équipes.