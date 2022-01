Des examens en présentiel avant une reprise des cours en mode "hybride" à l'université de Limoges ?

Les examens de l'Université de Limoges, qui ont commencé la semaine dernière et qui se poursuivent cette semaine, tous se font en présentiel. C'est ce qu'a indiqué ce lundi matin la Présidente de l'Université Isabelle Klock-Fontanille, précisant qu'il y aurait des "sessions de substitution" pour les étudiants positifs ou cas-contact. "C'est beaucoup de stress, mais ils savent très bien que même s'ils ne peuvent pas passer leur examen, il y a une session de substitution, qui n'est pas une session de rattrapage" a-t-elle bien précisé. "Pour tout étudiant qui ne peut passer ses examens parce qu'il est cas-contact ou positif, un _examen de remplacement est prévu au plus tard deux mois après la date initiale_. Et c'est organisé au cas par cas. On n'a pas de calendrier tout prêt, il y a un référent Covid-19 dans chaque composante, et dès qu'un étudiant a des difficultés ou ne peut pas venir passer son examen, il prend contact avec le référent qui va lui expliquer les modalités de cette session de substitution" a détaillé Isabelle Klock-Fontanille.

Une reprise des cours en mode "hybride"?

Si par endroit, on a vu la semaine dernière circuler des pétitions d'étudiants pour demander un report des épreuves ou leur tenues en distanciel, rien de tel au sein de la fac de Limoges. "L'inquiétude, c'est plutôt de ne pas pouvoir les passer" a commenté la Présidente de l'Université, "après il y a d'autres problèmes qui se posent, et notamment a reprise des cours. Est-ce qu'elle va se faire en présentiel ? On va y travailler dès aujourd'hui" a-t-elle déclaré. "Nous avons tout organisé pour une reprise en présentiel, mais cela va de soi qu'on est en train de réfléchir au mode hybride, certains universités commencent à envisager le mode hybride, et là nous allons y travailler pour être prêt, mais les étudiants ne le souhaitent pas du tout, ils ont beaucoup souffert l'année dernière, mais évidemment si cela continue à exploser on va bien être obligé d'y revenir" a expliqué Klock-Fontanille.

A lire aussi - Des partiels "plus sereins" pour les étudiants de l'université de Limoges

Interrogée enfin sur la façon dont l'université de Limoges était à ce jour impactée par le coronavirus, la Président de la fac limousine a indiqué qu'à ce jour (la semaine dernière), il y avait 320 cas contacts ou/et positifs qui se sont signalés chez les étudiants, et 5 cas positifs connus et déclarés chez les personnels de l'Université. "On privilégie le télétravail trois jours par semaine minimum, sauf pour les missions qui ne sont pas télétravaillables. Quand il y a de l'accueil des étudiants en particulier en période d'examen, il ne peut pas y avoir de télétravail" a-t-elle conclu.