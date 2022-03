Isère : 24 enfants ukrainiens sont scolarisés pour le moment dans le département

Ils sont 24 enfants ou adolescents ukrainiens à avoir intégrer un établissement scolaire, de la maternelle au lycée, dans le département de l'Isère depuis le début de la guerre il y a quasiment un mois. Un chiffre qui devrait rapidement augmenter, ajoute l'inspection académique, puisque d'autres réfugiés sont encore attendus, notamment chez nous. Pour l'heure, ils sont donc 4 en maternelle, 11 en élémentaire, 8 au collège et un au lycée, dans des classes qui correspondent à leur âge. Une mesure qui fait partie du protocole reçu par les établissements avant l'arrivée de ces jeunes.

L'apprentissage du français

Le point important pour ces élèves, c'est l'apprentissage du français. 9 heures de cours prévues par semaine, avec un professeur dédié, de FLE (Français Langue Etrangère). Le but, c'est que ces enfants maîtrisent rapidement les bases de la langue pour ensuite suivre les cours plus facilement. C'est d'ailleurs déjà mis en place pour tous les autres enfants réfugiés venant d'autres pays en guerre, explique le syndicat enseignant SNUIPP, sauf qu'il manque déjà des professeurs spécialisés pour assurer ces heures de cours hebdomadaires. A Saint-Jean-de-Bournay, par exemple, où un enfant est inscrit depuis une semaine en CM1 dans l'école de la commune, aucun professeur n'est disponible pour le moment. L'enseignant a donc mis en place en attendant des outils pour que Platon, le jeune garçon ukrainien de 9 ans qui a intégré la classe, puisse suivre la classe, comme des pictogrammes.

Des enfants très vite intégrés

A Saint-Jean-de-Bournay justement, l'école est "impressionnée" par les progrès que Platon fait en français. Et l'intégration se passe très bien dans sa nouvelle classe de CM1. "On avait préparés les enfants de sa classe d'accueil en amont", raconte la directrice de l'école Sylvie Ventura, "si bien qu'il était attendu avec impatience." Les élèves ont d'abord localisé l'Ukraine sur une carte avec leur professeur , "on a fait voir quel était le trajet qu'ils avaient pu faire en voiture pour arriver jusqu'à chez nous, donc rien que ça, ça les impressionne", ajoute Sylvie Ventura. "Ils savent qu'ils ont subi des traumatismes mais personne n'en parle en fait, les enfants ont bien senti que c'était un sujet qui n'était pas à aborder". Les enfants ont vraiment "respecté Platon, son vécu".

Finalement c'est un enfant comme les autres qui joue au foot ! - Sylvie Ventura, directrice de l'école de Saint-Jean-de-Bournay

L'intégration passe aussi par la cour de récréation, et "par les parties de foot parce qu'ils savaient qu'il aimait jouer au foot. Finalement c'est un enfant comme les autres qui joue au foot et qui est devenu radieux parce qu'il est content comme tout !", se réjouit la directrice de l'école de Saint-Jean-de-Bournay.