Isère : à quoi va ressembler la carte scolaire pour la rentrée prochaine ?

France Bleu Isère : Concernant les ouvertures et les fermetures de classes prévues dans l'académie, est-ce que des décisions ont été prises aujourd'hui ?

Patrice Gros : Nous avons fait tout un processus de concertation depuis le mois de novembre avec les équipes pédagogiques, les élus locaux, les parents et bien sûr l'ensemble des instances départementales. La dernière s'est réunie sous la présidence du préfet hier soir. Et donc j'ai signé hier soir les arrêtés d'ouverture et de fermeture de classe.

Combien de fermetures ? Combien de ouvertures de classes en Isère l'an prochain ?

Nous avons autant d'ouvertures et de fermetures de classe parce que l'an dernier dans notre département nous avons eu une baisse des effectifs dans le premier degré qui est autour de 1.500 élèves. La rectrice de l'académie de Grenoble a souhaité faire une mesure neutre, c'est-à-dire autant de fermetures que d'ouvertures pour la rentrée prochaine.

C'est statu quo par rapport à l'an dernier ? Pas de changement ?

Tout à fait.

Et donc combien d'ouvertures de classes ?

C'est 88. La balance, c'est 88.

Donc si on prend un peu de hauteur, on aura en moyenne combien d'élèves par classe ? Dans le primaire et le secondaire ?

Alors, très concrètement, sur le premier degré, on sera autour de 22 élèves par classe. Et dans nos collèges, on sera autour des 25 élèves par classe.

Est-ce qu'on a plus ou moins d'élèves par rapport à l'an dernier en Isère ?

La baisse démographique nous permet d'abaisser le nombre d'élèves par classe. Très concrètement, dans une école ordinaire, en maternelle, le repère d'ouverture était fixé à 32 élèves. Le repère en élémentaire était plutôt aux alentours de 28. A la rentrée prochaine, on abaisse ces repères autour de 26 élèves par classe.

Passons aux collège maintenant et prenons l'exemple du collège Vercors à Grenoble avec 28 heures de cours en moins. Des personnels ont passé la nuit de mardi à mercredi dans l'établissement pour dénoncer cette décision. Le mouvement dure depuis un mois. Vous maintenez cette décision de 28 heures de cours en moins au collège Vercors ?

Dans nos collèges, la situation est un peu différente parce que nous avons une stabilité des effectifs. Et malgré cela, nous avons une hausse du nombre d'heures pour le département de l'Isère. Très concrètement, ce sont 570 heures que l'Académie met à disposition du département de l'Isère pour ouvrir des classes supplémentaires. Ce sont environ 19 classes en plus pour le département. Concrètement, pour le collège Vercors, par exemple, il y a une baisse démographique sur le secteur. Donc effectivement, on ferme une classe sur le collège Vercors, mais on laisse toutes les marges de manœuvre à l'établissement comme ça l'était l'année dernière. De telle sorte que tous les projets pédagogiques tels qu'ils étaient à la rentrée 2022 puissent se dérouler à la rentrée 2023.

Autre exemple au collège Lucie-Aubrac à Grenoble, on entendait ce matin une professeure de français qui racontait des heures supprimées pour des élèves qui en ont besoin. Comment expliquez-vous qu'on supprime ce coup de main nécessaire ?

Comme pour le collège Vercors, il y a une baisse démographique, il y a une fermeture de classe, donc on retire quelques heures correspondant à la classe fermée. Tous les projets tels qu'ils étaient l'année dernière vont pouvoir avoir lieu l'année prochaine. J'entendais la classe théâtre, l'accueil des élèves, des élèves allophones, le co-enseignement. Tous les projets tels qu'ils étaient vont pouvoir se mettre en œuvre. Et en plus, le ministre de l'Éducation nationale fait une proposition de permettre à des enseignants du premier degré d'aller prendre en charge des élèves de sixième pour faire la transition CM2 / 6e. Le collège Aubrac est un établissement qui fait partie du réseau d'éducation prioritaire renforcé. On met un enseignant du premier degré à disposition pour l'ensemble de l'année scolaire pour faire cet accueil. Donc, concrètement, la situation de la rentrée, les conditions d'enseignement au collège Aubrac seront améliorées à la rentrée prochaine.

Mais comment vous allez gérer la situation ? Parce qu'il y a moins de candidats au poste de professeur

En termes de ressources humaines, c'est un processus qui est un peu différent qu'on a bien sûr amorcé par les inscription aux concours. Alors bien sûr, on fait la promotion du métier des enseignants et il y a tout un processus national qui se met en place sur la revalorisation du métier d'enseignant.