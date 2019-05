Isère : des lycéens tournent des vidéos sur le harcèlement à l'école et sur internet pour sensibiliser des plus jeunes

La Tour-du-Pin, France

Quand des lycéens parlent de harcèlement à l'école ou sur internet à de jeunes collégiens. C'est ce qu'ont fait en ce début de semaine une vingtaine d'élèves de la Maison familiale rurale de Saint-André-le-Gaz auprès de certaines classes des 2 collèges de La Tour-du-Pin. Le collège public le Calloud, lundi; et mardi, les classes de 6e du collège privé Saint-Bruno. Au programme : projections de vidéos réalisées par les lycéens eux-même via leur téléphone et entre des échanges entre jeunes. Ainsi, la prise de conscience est plutôt efficace.

Reportage lors d'une des interventions au collège Saint-Bruno. Copier

Quelques-unes des vidéos réalisées par les lycéens de la MFR le Village

Sachez que le ministère de l'Education Nationale a mis en place un site internet et un numéro d'écoute -le 30.20- face à ces situation de harcèlement.