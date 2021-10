Isère : "Des réflexions dans beaucoup d'établissements pour donner le nom de Samuel Paty", indique le rectorat

Minute de silence, débat,... Des hommages vont avoir lieu dans toutes les écoles de France ce vendredi pour saluer la mémoire de Samuel Paty. Par ailleurs, des établissements et des espaces de travail seront bientôt baptisés du nom du professeur. Ce sera le cas notamment en Isère.

Depuis un an, l'ambiance a changé dans les salles des profs. Depuis cet assassinat d'un professeur d'histoire-géo poignardé par un islamiste près de son collège de Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines, pour avoir montré les caricatures de Mahomet. La mémoire de Samuel Paty est honorée ce vendredi 15 octobre dans tous les établissements scolaires de France. Par ailleurs, il y a en Isère "des réflexions dans de nombreux établissements pour donner le nom de Samuel Paty à des salles, à des espaces particuliers", a indiqué ce vendredi sur France Bleu Isère Nathalie Reveyaz, référente laïcité et valeurs de la République dans l'Académie de Grenoble, chargée notamment d'accompagner les professeurs sur ces questions.

France Bleu Isère : Comment ça va se passer concrètement dans les établissements scolaires de l'Isère aujourd'hui et de France?

Nathalie Reveyaz : En Isère, dans l'académie de Grenoble, comme ailleurs en France, chaque école, chaque collège, chaque lycée va prendre un temps pour se souvenir de Samuel Paty. L'organisation de ce moment est libre, cela peut être une sorte de recueillement, mais il peut prendre la forme d'un temps d'échange organisé par les chefs d'établissements, par les directeurs d'écoles selon l'établissement, selon les désirs des professeurs.

On imagine que cela peut être compliqué, car pour certains professeurs, l'émotion est encore forte. Comment vous, référente laïcité, vous les avez accompagnés dans cette démarche ?

Nous les avons accompagnés par des ressources, par une écoute, en répondant à leurs questions, en nous mettant à disposition de leurs attentes, de leurs interrogations. Et puis, en accompagnant aussi les chefs d'établissement, les directeurs d'école, pour penser ce temps et réfléchir à la mission du professeur, au rôle de l'école dans la construction de l'esprit critique.

Durant cette matinale, on a entendu un certain nombre de professeurs qui témoignaient de leurs difficultés éventuelles, qui parlaient même d'autocensure a moment d'évoquer les questions de laïcité. Est ce que c'est quelque chose que vous constatez sur le terrain ?

Il peut y avoir des réticences, des craintes. Nous sommes là pour les accompagner. Mais moi, ce que je constate sur le terrain, c'est que de plus en plus de professeurs sont finalement dans la continuité du travail qui a été engagé par Samuel Paty. Ils n'hésitent pas à travailler sur la liberté d'expression, sur la liberté d'opinion, en utilisant tous les supports, y compris les caricatures.

Beaucoup osent encore montrer les caricatures en classe ?

Tout à fait. Alors quand on travaille sur les caricatures, on ne se penche pas seulement sur les caricatures de Charlie Hebdo. Mais ça peut être également sur ces caricatures-là.

Après l'assassinat de Samuel Pati, certains professeurs avait pointé le manque d'accompagnement de leur hiérarchie. Est ce que les protocoles ont évolué depuis un an ?

Il y a un renforcement de l'accompagnement, du suivi, notamment à la suite de la loi qui renforce les principes républicains. Elle a renforcé l'accompagnement, le suivi et la formation. Dès qu'un professeur ou un personnel se sent menacé, il peut bénéficier d'une protection fonctionnelle avec une aide juridique, une aide psychologique et un suivi renforcé.

Est ce que d'ailleurs aujourd'hui, vous craignez des débordements dans certaines classes ?

Cela peut arriver. Madame la rectrice a mis en place une cellule d'écoute pour intervenir et aider à accompagner en cas de difficultés. Et puis ces temps d'hommage sont préparés. Il y a eu même des préparations en amont pour les professeurs ou les chefs d'établissement qui ont annoncé ces temps, qui ont expliqué aux élèves pourquoi est ce qu'il y aurait un temps particulier dédié à Samuel Paty. Parce que l'école a été extrêmement secouée et meurtrie par ce terrible assassinat.

Le ministre de l'Education nationale s'est dit favorable à ce qu'il y ait dans chaque département un établissement scolaire qui prenne le nom de Samuel Paty. Est ce qu'il y a des pistes en Isère ? Des établissements candidats pour l'instant ?

L'annonce est récente. Il n'y a pas encore d'établissements qui ait manifesté cette volonté. Par contre, il y a des réflexions dans de nombreux établissements pour donner le nom de Samuel Paty à des salles, à des espaces particuliers. D'ailleurs, au rectorat de Grenoble, Mme la rectrice va rebaptiser le 9 décembre prochain la salle de réunion principale, la salle des actes, en salle Samuel Pathy.