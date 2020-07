Isère : l'école est finie, place aux grandes vacances !

L'heure des grandes vacances a sonné pour tous les écoliers, en Isère comme partout en France.

"Je vais aller loin pour faire du camping et un pique-nique sur la plage", raconte une élève de petite section de maternelle. "Je vais avec maman, papi et mamie à la caravane", explique une de ses camarades.

Dernière récréation avant les grandes vacances pour les écoliers de la maternelle Paul Painlevé à Grenoble. © Radio France - Louise Buyens

En cette fin d'année, les enfants ont plus la tête aux vacances qu'au travail scolaire. Pourtant, leur enseignante, Justine, a tenté de rattraper un peu le retard accumulé pendant le confinement : "Surtout pour les grands qui doivent passer au CP mais pour les moyens on aura le temps de rattraper les choses à la rentrée. C'est vrai qu'ils étaient fatigués par cette période et il fallu se remettre dans le bain de l'école et revoir les bases et les règles de la classe", détaille l'enseignante.

REPORTAGE : les écoliers de l'école maternelle Paul Painlevé sont en vacances Copier

La rentrée de septembre en ligne de mire

Les élèves n'ont eu que deux semaines d'école obligatoire avant les congés mais elles étaient primordiales pour recréer le lien entre enseignants et élèves et pour préparer la prochaine rentrée dans cette période de crise sanitaire.

Gildas Fortin, le directeur de l'école Paul Painlevé, à Grenoble se veut rassurant, tout sera prêt pour accueillir les enfants dans de bonnes conditions en septembre. "On a retrouvé nos 94 élèves ces deux dernières semaines et cela nous a permis de voir comment on pouvait fonctionner avec le protocole sanitaire, et cela fonctionne ! Nous saurons comment nous organiser si la situation est identique à la rentrée".