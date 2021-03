Isère : la première promotion des plombiers du numérique est diplômée !

Neuf jeunes isérois, sans diplôme et éloignés du monde du travail, ont suivi une formation pour devenir monteur-raccordeur de la fibre optique, grâce à un partenariat entre l'école de la deuxième chance et l'Institut des Métiers et des Techniques de Grenoble.