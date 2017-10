Isère : pour ses 145 ans, l'institution Robin s'offre un petit musée

L'institution Robin, qui a vu le jour le 2 octobre 1872, à Vienne, a fêté ce lundi ses 145 ans d'existence. A cette occasion, un lieu de mémoire consacré à son riche passé et son beau patrimoine a été inauguré.

Ce n'est pas tous les jours qu'une école s'offre un petit musée. C'est pourtant ce que vient de faire l'institution St Robin, basée à Vienne et Sainte-Colombe, avec un lieu de mémoire sur 100 mètres carrés . Cette école catholique - qui va de la maternelle au bac+3 - est l'établissement privé le plus important de l'académie avec quasiment 3.000 élèves et quelque 200 profs. L'inauguration de ce lieu de mémoire a eu lieu ce lundi soir, 145 ans jour pour jour après la création de cette école. C'est Louis Lacome, directeur il y a encore quelques semaines, qui en a eu l'idée. Parmi les "artisans" de cette expo, deux anciens élèves Stéphane Bonnard, scénographe, et Norbert Garroux, architecte.

Quelques photos

La frise retraçant les 145 ans de vie de l'établissement. © Radio France - Céline Loizeau

Le cloître datant du 13e siècle qui aujourd'hui est une cour de recréation © Radio France - Céline Loizeau