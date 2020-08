Isolation, rénovation et coups de peinture, les ecoles de Dijon se préparent à la rentrée

A la veille de la rentrée ça sent la peinture fraiche. La ville de Dijon investit un peu plus de 2 millions et demi d'euros pour rénover 18 écoles.

On donne les derniers coups de pinceaux ou de disqueuses. Il y a encore des échelles et des outils dans les cours de récrés, mais tout sera prêt pour la rentrée.

Cet été, la ville de Dijon a investit 2 millions 537 mille euros pour rénover 18 établissements scolaires, en maternelle et primaire.

"Ça y'est toutes nos écoles sont désormais équipées de volets roulants, se réjouit Franck Lehenoff, adjoint au maire en charge de l'éducation. C’était impératif pour limiter les fortes chaleur et les coups de froid. Une meilleure isolation, c'est moins de gaz à effets de serre. C'est notre contribution à la lutte contre le réchauffement climatique."

Les nouvelles fenêtres vont surtout aider à réduire la facture de chauffage dans des bâtiments qui restaient des passoires thermiques, comme l'école maternelle Voltaire qui passe au double-vitrage.

Double vitrage pour l'école maternelle Voltaire © Radio France - Olivier Estran

"On a changé 20 fenêtres et deux grandes portes, s'enthousiasme Gilles Deschamps, directeur des travaux pour la ville de Dijon. C'est une meilleure isolation thermique et phonique. Avant les maîtresses devaient fermer ces épais rideaux noirs pour limiter les fortes chaleurs, là le verre de ces nouvelles fenêtres est traité pour renvoyer les rayons du soleil. Ça va être bien plus confortable pour tout le monde."

Clarté et mobilier neuf

La salle de classe de l’école maternelle Voltaire aurait bien besoin d'un coup de peinture fraîche, mais ce sera pour plus tard. En revanche, tout a été refait du sol au plafond à l'école élémentaire Mansart. Une rénovation et une remise aux normes complètes. Les ampoules ont été changées au profit de leds, pour des raisons de longévité et d'économie.

La pose des derniers éléments à l’école Mansart © Radio France - Olivier Estran

"C'est agréable de découvrir un bâtiment "neuf" assure Alain Hardy qui prend la direction de cette école rassemblant 205 élèves. Ça fait du bien d'avoir des couleurs claires et gaies. Il y a aussi plein d’étagères, c'est pratique pour nos activités pédagogiques."

"On a quasiment pas arrêté de l'été, fait remarquer le chef d'entreprise qui a entièrement repeint les façades du groupe scolaire Petit Bernard. Oui, c'est un gros chantier, et avec la canicule, on a du commencer plus tôt et adapter nos horaires. "

Les échafaudages sont maintenant démontés. Empilés auprès des bâches de protection dans la cour. Il ne reste plus qu'a tout évacuer avant la rentrée des élèves ce mardi.

La liste des travaux dans les écoles:

Groupe scolaire Lamartine : Isolation , pose de volets roulants électriques, étanchéité de la toiture terrasse, nouvelles peintures , création d'issue de secours et mise en conformité de la cage d'escalier dans le cadre de la création nouvelle salle de classe et d'un nouvel accueil périscolaire: facture: 373.000 euros

Ecole maternelle Voltaire: Double vitrage sur 20 fenêtres et 2 portes d'entrée. Vitrage à haute performance énergétique: facture 74.000 euros.

Ecole élémentaire Mansart: Mise en conformité, peinture, installation de sols souples, modification des cloisons, nouvel éclairage: facture 394.000 euros.

Groupe scolaire Petit Bernard: remise en peinture des façades: 252.000 euros.

Volets roulants dans les groupes scolaires Chevreul, Baker, Beaumarchais, Flammarion, Millot, Larrey, Maladière, Monts des vignes et York

Accueil de loisirs du groupe scolaire Anjou: rénovation énergétique et rénovation intérieure: 180.000 euros.

Ecoles élémentaires Anjou, Mansart et Trémouille: rénovation et mis en accessibilité des sanitaires: facture 350.000 euros

Ecole maternelle York: remise en peinture des façades: 100.000 euros

Groupe scolaire Darcy: Réfection des chéneaux : 88.000 euros

Gymnase Chevreul: rénovation intérieure : 46.000 euros

Ecole élémentaire Voltaire: réfection des coursives, remplacement des jeux de cours: 80.000 euros