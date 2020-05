Issoudun a pris le chemin des écoliers

Quelques jours après la plupart des communes qui ont choisi de rouvrir leurs établissements, les écoliers de GS, CP et CM2 d'Issoudun ont repris les cours pour la 1ère fois depuis le début du confinement. Les effectifs sont hétérogènes entre 2% et 45% de présence selon les établissements.

En plus des collégiens de la plupart des départements, les écoliers d'Issoudun on fait à leur tour leur rentrée hier (lundi 18/05) pour la première fois depuis le début du confinement. Malgré la lourdeur des mesures barrières (tables espacées d'au moins un mètre, lavage collectif des mains une dizaine de fois par jour), les enseignants et élèves présents se disent plutôt satisfaits de la reprise des cours. Les effectifs sont cependant extrèmement variables. Entre 2% et 45% du nombre d'élèves habituels selon les établissements de la ville.

Un protocole qui fait école ?

A l'occasion de ce retour des écoliers issoldunois, la ville d'Issoudun et son maire André Laignel avait invité le préfet de l'Indre, Thierry Bonnier et le DASEN Jean-Paul Obellianne à venir constater de visu l'application du protocole élaboré conjointement par les services municipaux, les services de l'Etat dans l'INdre mais aussi les organisations de parents d'élèves, les syndicats enseignants et le personnel municipal. Un protocole sanitaire qui bien qu'il soit appliqué en Berry un peu plus tard que dans de nombreuses communes aurait en amont, fortement influencé l'organisation des classes dans de nombreuses communes de France ont expliqué conjointement, André Laignel et Thierry Bonnier. "Nous avons travaillé ensemble pour effectuer un travail de synthèse des 53 pages du protocole national pour en élaborer un plus lisible et qui a été diffusé à toute les mairies via l'assocation des maires de France" a détaillé André Laignel. "J'ai reçu plusieurs appels de mes collègues partout en France pour me demander ce que nous avions élaboré avec M. Laignel" a confirmé le préfet.

Ce protocole avait en effet été établi et diffuséavant la première date-butoir du 12 Mai, la ville d'Issoudun avait malgré tout préféré attendre cette date du 18 Mai pour "respecter le souhait des principaux syndicats enseignants" a précisé André Laignel.

Retour souhaité, retour souhaitable

Parmi les élèves présents quelques-uns dont les parents n'ont pas laissé le choix mais d'autres plus volontaires qui avaient envie de retrouver leurs parents et leurs professeurs. Reprendre l'école avant les grandes vacances c'est primordial selon le préfet de l'Indre qui souhaiterait que l'ensemble des établissements scolaires aient rouvert début juin. Les services de l'Etat ont cependant décidé de rester extrêmement souple et de ne rien imposer. Privilégiant le dialogue sur ce dossier ils laisseront les élus décider en dernier recours mais espèrent que ces derniers seront encouragés par les reprises dans les autres établissements du département. Celà dépendra en grande partie de l'arrivée ou non d'une deuxième vague de contamination au Covid 19.