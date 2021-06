J-1 avant le bac, les terminales dijonnais se préparent

Le début du bac, c'est ce jeudi 17 juin, avec l'épreuve de philo, la seule maintenue avec l'épreuve du Grand Oral. Le reste compte en contrôle continu. Et petite précision pour l'épreuve de philosophie : si la moyenne de l'année est supérieure à la note du bac, c'est celle-là qu'on garde !

J-1 avant le bac ! Les terminales se préparent à passer l'épreuve de philosophie, ce jeudi 17 juin à 8 heures. Avec le Grand Oral, c'est la seule épreuve qui est maintenue, à cause de l'année particulière qui vient de s'écouler, marquée par les confinements. Alors comment les terminales dijonnais se sentent, à la veille de cette édition 2021 un peu particulière, puisque c'est aussi la première édition du bac réformé ?

Réviser, ou ne pas réviser la philo ?

C'est tout le dilemme des lycéens, qui se demandent bien si les révisions leur seront utiles. "Je n'ai pas vraiment l'intention de réviser. J'ai eu 15 de moyenne sur toute l'année en philo, et je sais pertinemment que je ne ferai pas mieux" confie Matteo, élève au lycée Carnot à Dijon. Pour lui, l'épreuve n'est une simple "formalité".

Mais ce n'est pas l'avis de Eva, qui elle pense à la mention. "Bosser pour avoir une meilleure note, ça peut permettre de décrocher une mention. Moi j'ai 12 de moyenne sur toute cette année, et si je peux faire mieux jeudi, c'est tout bénef'" confie-t-elle.

Pour d'autres, la mention n'est pas très utile, et avec une moyenne correcte en contrôle continu, pas question de se mettre la pression. "Parcoursup nous stress suffisamment. Si la moyenne qu'on a nous suffit, c'est sûr que les révisions sont plus légères" explique Théo. "J'ai atteint mes objectifs cette année, ma moyenne me suffit, mais cela ne m'empêchera pas d'aborder sérieusement l'épreuve de philo jeudi" conclut-il.

Les avis divergent : réviser ou pas ? Copier

"Moins de stress"

Avec un calendrier un peu plus allégé, une chose est sûre : les terminales abordent ces épreuves avec moins de stress. "Je n'ai pas trop d'appréhension pour la philo" témoigne Vladimir, terminale au lycée Charles de Gaulle, à Dijon. "Étonnamment, je suis beaucoup moins stressé que mes parents" rit-il.

Mais pas question pour lui de relâcher la pression. "Certes, il y a moins d'enjeu pour cette épreuve de philo, mais ça reste un bon entraînement. L'année prochaine à la fac, tous nos partiels seront en présentiel, pas de contrôle continu !" poursuit-il. Mais d'un autre côté, Le Grand Oral peut faire un peu peur. "On doit passer cinq minutes devant un jury, certes sur une thématique qu'on a travaillée, mais sans notes et ça, c'est un peu plus délicat" conclut-il.

D'ailleurs, les épreuves du Grand Oral s'étaleront entre le 21 juin et le 2 juillet. Quant aux résultats, les élèves devront patienter jusqu'au 6 juillet.