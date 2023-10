"J'ai des collègues en burn-out, totalement démotivées", les AESH du Pays Basque alertent sur leur mal-être

Elles n'étaient qu'une vingtaine d'AESH mobilisées à Bayonne ce mardi midi devant l'inspection académique, mais "en même temps, quand vous gagnez 1.000 euros, une journée de travail ça représente beaucoup pour nous", justifie Noémie, l'une d'entre elles. Ces accompagnantes - profession où il y a une très large majorité de femmes - s'occupent d'enfants en situation de handicap soit dans des classes ordinaires ou spécialisées (Ulis). Elles ont manifesté, à l'appel de plusieurs syndicats (FSU, FO, CGT, Sud éducation) pour réclamer une reconnaissance de leur profession, l'augmentation de leur rémunération et la possibilité de travailler à temps complet sur l'accompagnement d'un élève à 24 heures. On en compte 1.109 dans les Pyrénées-Atlantiques selon les chiffres 2022-2023 de l'Inspection académique.

"La plupart des AESH doivent cumuler plusieurs emplois"

L'un des problèmes principaux réside dans le fait qu'elles n'ont pas de statut spécifique correspondant à leur métier. Une reconnaissance inexistante qui va de pair avec une rémunération jugée trop faible car tout est lié selon Sandrine, AESH depuis une dizaine d'années au collège Albert Camus de Bayonne : "On a des salaires qui maintiennent certaines collègues en dessous du seuil de pauvreté, c'est inadmissible. La plupart des AESH doivent cumuler plusieurs emplois parce qu'on est toutes sur un temps partiel imposé à 24 ou 30 heures ce qui ne suffit pas pour vivre. Personnellement, je fais de l'aide aux devoirs à l'extérieur et je travaille l'été dans un centre de langues."

Ce temps partiel implique très souvent des salaires inférieurs à 900€ "et on est tenu à la gorge. J'ai des collègues en burn-out, totalement démotivées", souligne Noémie. L'inspection académique rétorque deux éléments à cet argument. D'abord que la rémunération des AESH a été revalorisée de 10 à 13% cette année, soit 90€ nets supplémentaires par mois pour les débutants et 100€ pour ceux qui ont plus de cinq ans d'ancienneté. Puis que, de façon globale, le salaire des AESH a augmenté de 26% depuis août 2021, soit 200€ par mois.