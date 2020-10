"J'ai dû faire 15 lieux avant de trouver" : le coronavirus complique la recherche du stage de 3ème

Le coronavirus a aussi un impact sur la recherche du fameux stage de troisième ! Ces quelques jours d'observation sont parfois compliqués à décrocher pour les collégiens, mais comme les entreprises doivent s'adapter à l'épidémie de Covid-19, c'est encore plus compliqué cette année. Au collège Louise de Savoie, à Chambéry, les stages vont commencer lundi prochain, mais 50 des 190 élèves de troisième n'en ont toujours pas trouvé. "D'habitude il y en a toujours deux ou trois élèves qui ne trouvent pas de stage. Mais 50 une semaine avant le départ en entreprise, c'est beaucoup plus que les autres années", constate le principal du collège, François Dubut.

"En temps normal, les entreprises ne sont pas toujours preneuses parce qu'un élève de troisième représente une charge supplémentaire, poursuit-il. Et là, avec le Covid, c'est beaucoup plus difficile pour les coiffeurs ou les restaurateurs, pour tous les métiers de relationnel. Ils ont déjà dû mettre en place des règles très strictes, et accueillir un élève de troisième en plus, c'est vraiment une contrainte supplémentaire. Ou pour les entreprises qui sont en télétravail, c'est franchement compliqué d'accueillir un enfant en plus."

La cour du collège Louise de Savoie à Chambéry. © Radio France - Adèle Bossard

Shawn, 14 ans, cherche par exemple toujours une boutique d'informatique où il pourrait faire ces cinq jours d'observation. "J'ai cherché dans une douzaine de magasins. Mais j'ai commencé un peu tard donc d'autres se sont servis, et avec le Covid, les gens refusent", soupire-t-il. Les règles sanitaires mises en place pour limiter la propagation du coronavirus empêchent certaines entreprises d'accueillir des stagiaires. Lucie a dû batailler avant de trouver son stage en pâtisserie. "C'était hyper dur, résume-t-elle. J'ai dû faire 15 lieux de stage avant de trouver. Ils me disaient tous que leur espace était trop petit et qu'ils ne pouvaient pas respecter les distances."

Et beaucoup ont dû faire appel à leurs connaissances pour trouver une entreprise prête à les accueillir. "J'ai trouvé dans l'administration d'une maison d'enfance grâce à des gens que je connais, explique Nassim, alors qu'à la base, je voulais partir sur des entreprises de développement de logiciel. Mais elles étaient en télétravail donc elles n'ont pas accepté".

Et les élèves qui n'auront pas trouvé de stage d'ici lundi devront quand même venir au collège. "Ce ne sera pas un stage mais on va s'occuper d'eux, indique le principal, François Dubut. On va faire des recherches sur les métiers et des parents ont aussi accepté de venir présenter leur parcours professionnel."