"J'ai l'impression d'être en vacances", un baccalauréat sans stress pour les lycéens

Les lycéens en terminale passent un baccalauréat repensé par la crise sanitaire. Il n'y aura que deux épreuves en présentiel, la philosophie le 17 juin et le grand oral. Les autres notes se basent sur le contrôle continu. Les élèves de terminale ne sentent pas de pression en cette fin d'année.

"J'ai l'impression d'être en vacances", lâche Zoé Granier, élève de terminale au lycée Victor Duruy de Mont-de-Marsan. Elle n'a pas vraiment de pression pour l'épreuve de philosophie puisqu'elle a déjà une moyenne qui lui convient. Si sa note à l'épreuve est inférieure, alors elle ne compte pas. "Les notes que j'ai obtenu en première et cette année me permettent d'avoir pour l'instant le bac avec la mention bien", souffle-t-elle.

"On a pas l'impression de passer un bac", Alexandre Dunet, terminale au lycée Victor Duruy

Ces élèves sont déjà bacheliers virtuellement, même avec une copie blanche. Ces lycéens sont loin d'être une exception. C'est également le cas d'Alexandre Dunet, un autre élève de terminale du lycée Victor Duruy. "Cet écrit de philosophie je l'ai mis beaucoup plus de côté que le reste vu que j'ai l'assurance de ma note au contrôle continu, explique-t-il. On a pas l'impression de passer un bac."

La nouveauté du grand oral

"Je suis assez stressé en temps normal donc les épreuves je suis assez content de pas les passer, ça me rassure", confie Maxence Dubourg, un autre élève de terminale du lycée Victor Duruy. Ils sont plus de 525.000 à passer les deux épreuves en présentiel cette année. Les filières générales et technologiques sont concernées. Dans les Landes, ce sont 2.584 élèves qui passeront ces épreuves.

Les élèves révisent le grand oral, une nouvelle épreuve. © Maxppp - Matthieu Herduin

Pour cette session du baccalauréat, les lycéens font face à une nouvelle épreuve, celle du grand oral. Un dispositif souhaité par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. L'objectif est de soumettre les jeunes à un jury pour développer des compétences orales. Avec la crise sanitaire, de nombreux élèves s'inquiètent de manquer de préparation pour affronter ce nouvel exercice.

"Je pense que la plupart des mes copains sont à la piscine comme moi", Lisa Desmares, terminale au lycée Victor Duruy

Mission mention

"Je préfère garder mon temps de travail pour le grand oral", explique Mathilde Lhotte, élève de terminale au lycée Victor Duruy. Comme ses camarades elle délaisse la philosophie, mais pour préparer un examen nouveau. "Pour l'instant j'ai la mention bien, ajoute-t-elle. J'espère avoir la mention très bien avec le grand oral." Les résultats seront annoncés le 6 juillet prochain. Il existe même depuis l'année dernière une nouvelle mention pour les élèves au-dessus de 18, ils recevront la mention "très bien avec les félicitations du jury".

Seulement quelques heures avant l'unique épreuve écrite, de nombreux lycéens sont détendus. "Je pense que la plupart de mes copains sont à la piscine, comme moi", dit en rigolant Lisa Desmares au sujet des révisions.