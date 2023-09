"J'ai très envie de retrouver les titis" : on a suivi la rentrée d'une enseignante à Chauvigny

C'est reparti pour une nouvelle année scolaire. Ce lundi 4 septembre c'est la rentrée pour 12 millions d'élèves en France dont quelque 279.000 dans l'académie de Poitiers, de l'école au lycée. C'est aussi la rentrée pour les personnels scolaires, parmi eux les enseignants comme Eugénie Porcher. Elle est professeure des écoles en CM1/CM2 et directrice d'une école à Chauvigny dans la Vienne. Nous l'avons suivie au cours de la matinée, depuis son petit-déjeuner, jusqu'à son entrée en classe.

L'école de Villeneuve à Chauvigny dans la Vienne. © Radio France - Delphine-marion Boulle

C'est la 10ème rentrée de cette ancienne athlète et ancienne professeure de judo. Eugénie nous accueille chez elle, peu avant 7heures, alors qu'elle s'installe pour le petit-déjeuner. Dans son bol : du café .... lyophilisé. "Toujours, parce que sinon, après, ça me met un coup de fouet un peu trop rapide et après je suis trop énervée toute la journée. Donc, on y va doucement, tranquillement pour le petit déj en famille" confie Eugénie.

C'est la rentrée pour Maîtresse Eugénie, enseignante et directrice de l'école de Villeneuve à Chauvigny dans la Vienne. © Radio France - Delphine-marion Boulle

Après le petit-déjeuner, direction une salle à part entière dans la maison. C'est son coin à elle : la salle de sport. Eugénie y installe un tapis, au sol et une tablette. "Je me retrouve toute seule le matin. j'aime bien après le petit-déjeuner, tranquillement faire un petit quart d'heure ici et là" raconte Eugénie, qui détaille le programme pour ce jour de rentrée. Au menu, de la douceur "L'objectif, c'est de ne pas suer mais on va beaucoup s'étirer, faire du yoga. C'est ma morning routine pour bien tenir l'année" confie l'enseignante.

Avant de partir pour l'école, Maîtresse Eugénie fait un peu de sport pour bien commencer la journée ... et l'année ! © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Ensuite, à 7h44 on monte en voiture. Direction Bonnes, où vit l'une des collègues d'Eugénie. Ensemble, elles covoiturent jusqu'à Chauvigny. Ce jour de rentrée, la conversation va bon train, on discute des vacances, du week-end notamment. Les deux collègues arrivent ensemble à l'école vers 8 heures et certains élèves sont déjà là. Eugénie salue ses collègues, dit bonjour aux enfants déjà à la garderie avant de rejoindre sa classe.

Dans la classe de Maîtresse Eugénie, pas de tableau noir, mais un tableau numérique. © Radio France - Delphine-marion Boulle

Sa classe, c'est son lieu préféré de l'école. "Des fois on a l'impression, peut-être dans notre chambre. C'est notre espace, avec nos élèves, notre décoration. Je choisis ma déco, c'est ma liberté pédagogique" explique la maîtresse.

Sur chaque table, un cahier avec le nom de l'élève est déjà déposé. Au mur**, pas de tableau noir mais un tableau numérique,** "j'ai eu le concours il n'y a pas si longtemps que ça, je n'ai pas appris à écrire au tableau avec de la craie" raconte Eugénie.

L'école de Villeneuve à Chauvigny dans la Vienne accueille environ 80 enfants répartis dans 4 classes. © Radio France - Delphine-marion Boulle

Avec sa casquette de directrice, une fois sa classe prête, Eugénie s'en va faire le tour de l'école : quatre salles de classe, qui accueillent environ 80 enfants. Au milieu une cour de récréation, une partie goudronnée, une partie en terre avec des pommiers, et même un petit potager.

Dans la cour de récréation de l'école de Villeneuve à Chauvigny, une partie est en terre battue et accueille un verger avec des pommiers. © Radio France - Delphine-marion Boulle

"On va voir si tous les bâtiments vont bien, si il n'y a pas de coupure d'électricité, pas de fuite d'eau. Il y en a une cet été, donc on avait eu un petit peu peur. Et puis, on va voir les appels des parents pour savoir s'il y a des enfants qui sont malades. Et puis on va croiser les doigts aussi que tous les collègues et le personnel soit là pour qu'on puisse démarrer la journée" explique Eugénie.

Entre 8h45 et 9 heures c'est la dernière ligne droite pour Maîtresse Eugénie, qui accueille les parents et les enfants. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Vient le moment fatidique, à 8h45, parents et enfants se massent derrière les grilles. Certains parents ont les yeux humides comme Denis. C'est la première rentrée de sa fille Mia : "ça fait quelque chose, un petit pincement. C'est sa toute première rentrée, à 3 ans". "C'est plus difficile pour moi, c'est toujours un déchirement de laisser ma fille le matin" confie de son côté Marion, la maman de Camille. Quelques enfants ont du mal à quitter leurs parents ou grands-parents, c'est ainsi qu'en voulant gérer une séparation, Maîtresse Eugénie y a laissé son pantalon, l'année dernière.

Mais certains enfants ont aussi hâte de retrouver leurs copains et leur maîtresse comme Eydan "parce que c'est trop bien de passer en CP et c'est chouette" confie le petit garçon.

Des parents et des enfants qui ont été accueillis avec des viennoiseries et café grâce à l'association des parents d'élèves, afin de démarrer l'année du bon pied !