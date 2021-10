"J'aime ce que je fais mais c'est mal reconnu" : trois AESH drômoises racontent leur quotidien

C'est la deuxième profession du ministère de l'Éducation après les enseignants, composée à plus de 90% de femmes : les AESH, accompagnantes d'élèves en situation de handicap, sont appelées à faire grève ce mardi 19 novembre. Mal formée et mal payée, la profession est en manque crucial de reconnaissance. Trois AESH de l'école élémentaire de Crest, dans la Drôme, racontent leur quotidien.

Autour de 800 euros par mois

Julie, Morgane et Anita font partie des huit AESH de l'école élémentaire de Crest, qui compte onze classes. Elles travaillent 24 heures par semaines, soit dans une classe Ulis (Unité localisée pour l'inclusion scolaire) de 12 élèves, soit auprès d'élèves de manière personnalisée.

Les enfants suivis sont dits "à besoins spécifiques" : autistes, atteints de troubles dys ou bien de troubles du comportement. "Si je ne suis pas là, c'est la pagaille sur le bureau, sourit Anita. "On est là pour les rassurer, les aider à utiliser le matériel, à surmonter leurs difficultés cognitives", complète Morgane.

Vingt-quatre heure par semaine prenantes, pour ne pas dire épuisantes : ces contrats à temps partiel sont aussi peu rémunérés. Les AESH sont donc obligées de cumuler les emplois pour arriver à joindre les deux bouts : "je suis à 800 euros à peu près. Depuis 10 ans, je cumule avec un autre CDI dans le périscolaire. Ma journée c'est de 7h30 à 18h00, avec une pause de 20 minutes à midi" témoigne ainsi Morgane.

Des formations au bout de plusieurs années de contrat seulement

Les contrats précaires abondent également dans la profession. Les AESH peuvent espérer décrocher un CDI au bout de six ans de contrat seulement. "D'un point de vue personnel, ça m'a mise en difficulté par exemple au moment de demander un prêt à la banque", regrette Julie.

"On a le sentiment que la profession est un brouillon, utile mais mal pensé, et on en paie les conséquences." Julie, AESH à l'école de Crest.

Anita, elle, en est à sa cinquième année, et elle n'a jamais eu de formation au suivi d'élèves handicapés : "c'est seulement cette année que je vais pouvoir suivre la formation de 60 heures, soupire-t-elle, soulagée. "Au début ça fait peur, parce qu'on est largué. Alors on improvise, on discute avec les collègues. Maintenant, j'ai hâte de la faire, mais 60 heures pour tous les handicaps, ça n'est pas suffisant." Les AESH réclament des formations annuelles, spécifiques au différents troubles qu'elles suivent au quotidien.

Des rassemblements pour une meilleure reconnaissance

Difficile, dans ces conditions, de se sentir reconnue à sa juste valeur : "on se sent sous-considérées par rapport aux professeurs. Alors qu'ils le disent, sans nous, ce ne serait pas possible, remarque Julie. On a la chance d'être soutenue par les enseignants à Crest, mais ce n'est pas le cas partout." Toutes les trois assurent être passionnées par leur métier auprès des enfants : "j'aime ce que je fais, mais c'est mal reconnu", résume Anita.

La Drôme compte 1200 AESH pour cette rentrée scolaire 2021. Elles sont appelées à faire grève ce mardi 19 novembre et à se rassembler à Crest (Cité scolaire Armorin, 12h15), Cléon D'andran (Collège Olivier-de-Serre, 12h30), Romans (Lycée du Dauphiné, 12h15), Valence (Collège Jean-Zay, 12h00) et devant l'inspection académique, à Valence, à 16h00. La FSU de la Drôme fait également circuler une pétition pour soutenir les revendications des AESH.