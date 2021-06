"J'y vais sans rien savoir" : à Périgueux, les lycéens passent le bac de philo sans pression

C'est un rite initiatique qu'on a tous connu. Et redouté. Le bac de philo, c'est jeudi pour les élèves de terminale de France et de Dordogne, la seule qui a été maintenue avec le Grand Oral cette année, à cause de la pandémie qui a perturbé la scolarité des lycéens. Et pourtant, Mathis n'est pas du tout stressé : "Absolument pas", rigole l'adolescent, devant le lycée Bertran de Born à Périgueux : "J'y vais, je fais un petit truc et puis voilà".

Seule la meilleure note compte entre examen et moyenne de l'année

Le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, a annoncé que serait prise en compte pour la note finale la meilleure des deux notes entre l'examen, et la moyenne de l'année. Autant dire que pour beaucoup d'élèves qui ont déjà une moyenne suffisante en contrôle continu, l'enjeu est pratiquement nul. "J'ai eu 11 de moyenne à l'année, et je ne ferai pas mieux que ça à l'examen, alors je vais faire le minimum", explique Mathis : "J'y vais sans rien, j'ai aucune connaissance en philo".

On a interdiction de rendre copie blanche, sinon ça compte comme un zéro. Mais notre prof nous a dit, si vous voulez écrire la Marseillaise et vous en aller, vous pouvez

La seule contrainte ? "On a interdiction de rendre copie blanche, sinon ça compte comme un zéro. Mais notre prof nous a dit, si vous voulez écrire la Marseillaise et vous en aller, vous pouvez", assure Emma, une de ses camarades de terminale qui a fini l'année avec 14/20 de moyenne. Mais les profs de philo, eux, ils vont quand même devoir corriger des centaines de copies. Ils ont l'impression de travailler pour rien, et surtout que leur discipline est méprisée : "On aura entre 100 et 140 copies, un effort pour rien. On se dit qu'une majorité des élèves vont bâcler les copies", se désole Xavier Gourrin, professeur dans le lycée Périgourdin.

Un appel à la grève pour jeudi, jour de l'épreuve

"La philo c'est quelque chose de sérieux, qui demande d'exercer son jugement. Abîmer cette épreuve, c'est quelque chose qui nous fait mal, nous les professeurs de philosophie", ajoute le professeur. Il va répondre à l'appel à la grève lancé par les syndicats enseignants, notamment le SNES, pour le jour de l'épreuve de philosophie jeudi. Mais le mouvement est plus symbolique qu'autre chose. Ce sont surtout des professeurs de philo qui vont se mettre en grève, et ce sont des professeurs des autres disciplines qui seront mobilisés pour surveiller l'examen.