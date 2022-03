"On est complètement débordé" dit Jade Bouchard, infirmière scolaire pour plus de 1.000 élèves en Haute-Vienne

Elles sont d'ordinaire très discrètes. Les infirmières scolaires (car ce sont en effet surtout des femmes) étaient réunies hier en Congrès national extraordinaire, en visio-conférence, avec aussi quelques manifestations par endroits. Elles réclament notamment des créations de postes car il y a 7.500 infirmières scolaires en France pour 62.000 établissements... Une équation impossible à tenir.

"On est complètement débordé" a expliqué sans détour Jade Bouchard du syndicat SNICS-FSU, invitée de France Bleu Limousin ce mercredi matin. "On a des missions qui ont été mises en place en 2015, qui sont extrêmement importantes et qui regroupent des choses comme l'accueil et l'écoute des élèves, comme l'éducation à la santé, comme la protection de l'enfance, comme l'accueil du handicap. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, compte tenu des effectifs qu'on a et des missions qui se sont rajoutées avec le Covid-19, on n'arrive plus à accueillir correctement les élèves et on n'arrive plus à les prendre en charge de manière acceptable" a-t-elle résumé.

Une infirmière scolaire pour plus de 1.000 élèves en moyenne

L'une des revendications portées ces professionnelles de la jeunesse est une infirmière pour 500 élèves maximum. Aujourd'hui, la plupart du temps, c'est plus du double. "Moi, c'est beaucoup plus" a renchéri Jade Bouchard. "Je travaille dans un gros lycée de Limoges, où on a 1.600 élèves à deux infirmières, plus la partie secteur dont je m'occupe, où on doit compter à peu près 2000 élèves".

Interrogée sur ses missions, et pour tordre le cou à cet image tenace que l'infirmière scolaire est celle qui va surtout aider les élèves à sécher les cours, la jeune femme de 32 ans a énuméré la variété des sujets qui amènent les élèves auprès d'elle. "Ca peut être la dispute avec le petit copain. Ça peut être des violences, on a tout un volet de protection de l'enfance. On a tout à côté d'accueillir des élèves au niveau du handicap et des maladies chroniques. On a tout un volet d'éducation à la santé qu'on a malheureusement beaucoup moins le temps de remplir en ce moment, mais qui reste primordial pour accompagner les jeunes à vivre pleinement sa vie".

Et de confirmer que l'état psychologique des élèves s'est dégradé avec la crise sanitaire. "Le premier confinement était très compliqué pour les élèves. Beaucoup ont décroché, n'ont pas réussi à suivre. Et c'est vrai que ça se ressent encore parce qu'on a des élèves qui sont encore en grande difficulté au niveau scolaire. On a des élèves qui sont encore en grande difficulté pour revenir au lycée, parce que sortir de chez eux, c'est devenu compliqué" a-t-elle expliqué. "On les écoute. On essaye de les rassurer, de travailler avec eux pour qu'ils puissent revenir plus facilement aux cours et surtout, quand on demande qu'un jeune soit adressé à un psychologue pour un suivi, on souhaiterait, c'est une de nos propositions fortes, que cette consultation soit remboursée pour pouvoir permettre un parcours beaucoup plus facile pour les familles et pour les étudiants".