Jarny : les parents d'élèves dénoncent le non-remplacement d'un professeur

"C'est du rafistolage", s'agace Alain Poirot. Au collège Alfred-Mézières, où sont scolarisés ses enfants, un professeur est en arrêt depuis début novembre. L'enseignant assurait notamment les cours de français des 5e et des 3e, et les cours de latin pour tous les niveaux.

Faute de remplaçant , les élèves inscrits en latin ne bénéficient plus de cette option. Et les cours de français sont assurés de manière discontinue. "C'est une solution provisoire" souligne Alain Poirot, qui est aussi à la tête d'une liste d’union des parents d’élèves indépendants et de la FCPE (Fédération des conseils de parents d'élèves) au collège Alfred-Mézières de Jarny. Une "solution provisoire" qui s'inscrit pourtant dans le temps long désormais.

Pour attirer l'attention sur la situation, les parents d'élèves ont organisé un rassemblement à 7h45, ce mercredi 11 janvier, devant le collège.

"Des gamins qui passent le brevet à la fin de l'année"

D'abord, le professeur n'a pas été remplacé du tout pendant cinq semaines. Ensuite, "une des parents d'élèves du collège s'est proposée pour donner cours, car elle est également professeure de lettres par ailleurs", décrit Alain Poirot. Mais puisqu'elle enseigne déjà dans un autre établissement, elle ne peut pas reprendre tous les cours non-assurés, juste quatre heures un après-midi par semaine. Ensuite, les autres professeurs de français reprennent quelques créneaux en plus de leur emploi du temps, "chaque fois pour une heure ou une demi-heure."

Résultat, sur les quatre heures hebdomadaires prévues par le programme scolaire en 3e, seules trois heures sont assurées à l'approche du brevet. Et en 5e, "il y a simplement une heure ou une heure et demie d'assurée."

Et sur une seule semaine de cours, les collégiens peuvent donc avoir plusieurs enseignants. "Les enfants nous ont dit que pour eux, ce n'était pas une situation tenable, affirme Aldjia Moulaï, présidente de la section locale de la FCPE du Jarnisy. Ils apprennent la veille pour le lendemain qu'ils auront cours de français, chaque professeur a une pédagogie différente, donc il y a un manque de continuité." Bref, conclut-elle : "C'est un enseignement de bric et de broc pour des gamins qui passent le brevet des collèges à la fin de l'année."

Et elle est très déçue de la réaction de l'académie, sollicitée par les parents d'élèves. "Le rectorat nous a dit qu'une annonce a été passée à Pôle Emploi... On se moque de nous. C'est vraiment le minimum qui est fait." Même réaction de la part d'Alain Poirot : "Pour le rectorat, à partir du moment où il y a un professeur de temps en temps devant les élèves, il y a une solution. Mais c'est du rafistolage."