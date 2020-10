Jauge à 50% : comment l'université de Rouen va s'adapter

Depuis la rentrée 2020, l'université de Rouen limite ses amphithéâtres à 50% de leur capacité. Les étudiants y sont masqués et gardent un siège libre sur deux. Cette règle-là ne va donc pas changer avec les annonces du gouvernement.

L'Etat oblige en effet les universités en zone d'alerte maximale et renforcée (dont celle de Rouen, donc), à limiter leur accès à 50% de leurs étudiants en même temps, pour limiter la propagation du Covid-19.

Ce sont pour les cours magistraux, dispensés en salles de classe, que les règles changent. Les promotions seront divisées en plusieurs groupes, qui assisteront à tour de rôle au cours. Ils seront tous donnés sur place, pas en vidéo. Du retard sera donc pris sur le programme, "nous allons _réduire les périodes d'examen_, mais pas les vacances", précise à France Bleu le président de l'université, Joël Alexandre.

La mesure prendra effet mercredi 7 octobre, non pas le mardi 6, comme indiqué par l'Etat. "J'ai appris ça ce lundi matin à 9h. On n'allait pas mettre ça en place en quelques heures...", indique Joël Alexandre, qui ne s'explique pas cette mesure : "Les étudiants, ils ne se contaminent pas en cours. On n'a pas vu à Rouen des images d'amphithéâtres bondés comme on voit sur les réseaux sociaux. Ils se contaminent en sortant, en se regroupant, au bar ou en soirées..."

Cela vaut pour tous les campus de l'université (Mont Saint Aignan, Martainville, Pasteur, Madrillet), sauf celui du Havre, car la ville n'est pas en alerte renforcée.

Malgré cette réduction du nombre d'étudiants présents, le port du masque reste obligatoire en intérieur et en extérieur.