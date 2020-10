Jauge limitée de moitié, "tout le monde est compréhensif", dit le président de l’université de Reims

Pour lutter contre la propagation, le gouvernement a décidé de réduire de moitié la jauge d’accueil dans les universités en zones d’alerte renforcée et maximale. La Marne n’est pas concernée par ces restrictions pour le moment mais l’URCA n’a pas attendu. Elle applique déjà la mesure depuis la rentrée.

"Le premier retour d’expérience, c’est que cela complique la gestion des locaux et des flux d’étudiants", explique Guillaume Gellé, le président de l’Université de Reims Champagne Ardenne ce mardi. "Cela demande une mobilisation de nos personnels administratifs et techniques, de nos enseignants et puis cela nécessite aussi de revoir un certain nombre d’équipements, notamment numérique, et nous avons beaucoup investi dans le numérique pour préparer cette rentrée", dit-il.

La question de la jauge limitée de moitié donne également un peu de fil à retordre aux étudiants. La moitié en amphithéâtre, l’autre moitié suit des cours à distance mais il peut y avoir des exceptions. "Dans certains cas, en respectant les questions de jauges limitées à la moitié de la capacité des locaux, nous pouvons aussi assurer des enseignements en présentiel. C’est le cas des petites promotions, je pense aux licences professionnelles ou aux masters par exemple", explique Guillaume Gellé.

Tout le monde joue le jeu

Le président de l’URCA reconnait quand même que la tâche n’est pas évidente. "C’est beaucoup plus vrai dans les cours magistraux ou dans les filières où nous avons un grand nombre d’étudiants. Alors oui cela complique aussi la rentrée et les habitudes des étudiants. Ce que je constate sur le terrain de notre université, c'est que tout le monde joue le jeu et tout le monde est réellement compréhensif de cette situation sanitaire. Jusqu’à maintenant, il n’y a pas eu de cluster très marqué à l’URCA", précise Guillaume Gellé.