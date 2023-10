"Je fais un deuxième travail, sinon on ne pourrait pas vivre" concède une AESH en grève à Limoges

"Si je ne suis pas là, il n'est pas là", résume Jennifer, AESH, accompagnante d'élèves en situation de handicap à Limoges auprès d'un enfant autiste âgé de huit ans. "Et ça, ce n'est pas possible. Ces enfants ont aussi le droit à l'école normale", conclut-elle. Comme elle, ce mardi, nombre de ses collègues sont en grève partout en France, et à Limoges, pour réclamer de meilleures conditions de travail, de meilleurs salaires et surtout une reconnaissance de leur métier. Une vingtaine de personnes se sont réunies devant le rectorat de l'académie de Limoges ce mardi.

"C'est vraiment difficile à vivre", concède Jennifer à propos du manque de reconnaissance de leur métier, très souvent effectué par des femmes et à temps partiel. "On m'impose 21 heures 20 par semaine", explique Virginie, AESH à Limoges dans les quartiers prioritaires de la ville, "alors que je devrais être à 24 heures", dit-elle. "J'ai un deuxième emploi parce que sans, on ne pourrait pas vivre", poursuit-elle.

Un changement de statut à venir ?

Une situation déjà précaire à quoi il faut ajouter un besoin de formation pour comprendre et connaître les besoins de l'enfant en situation de handicap. Carine, mère de deux enfants en situation de handicap, est solidaire du combat mené par les AESH. "On a déjà nous des problèmes à les comprendre alors imaginez une AESH qui ne les vit pas au quotidien et qui ne connait pas les besoins spécifiques de l'enfant, c'est compliqué pour elle", explique-t-elle.

Le gouvernement prévoit également de fusionner les postes d'AESH avec les AED (Assistants d'éducation) pour devenir des ARE, pour Accompagnants pour la réussite éducative, et qui pourraient effectuer les mêmes tâches. Une possibilité dénoncée par les syndicats qui évoquent, pour les AESH, "une version encore plus dégradée de leur métier". Une colère qui n'est pas calmée par l'annonce d'une revalorisation des salaires de 10 à 13% à la rentrée scolaire 2023 et une possibilité de d'embauche en CDI après trois ans d'expérience.