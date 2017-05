"Je filme le métier qui me plaît" : des lycéens de Saverne parmi les finalistes

Des élèves en terminale commerce du lycée Jules Verne de Saverne seront à Paris le 23 mai pour la remise des prix officielle du concours national "Je filme le métier qui me plaît".

Pour l'occasion, ils ont prévu de sortir robes et nœuds papillon : les élèves de toute une classe de terminale commerce du lycée des métiers Jules-Verne de Saverne sont attendus au cinéma Le Grand Rex à Paris le 23 mai prochain. Ils font partie des ultimes sélectionnés du concours "Je filme le métier qui me plaît", organisé pour la dixième fois par l'Éducation nationale. Le principe ? Découvrir ou présenter un métier... en le filmant ! Feront-ils partie de la trentaine de films récompensés mardi ? La classe ne le sait pas encore. Mais être sélectionné pour la cérémonie au Grand Rex est déjà une belle performance, quand on sait que le concours réunissait au départ 2.500 projets.

Sébastien Loeb en guest-star

Logiquement, dans leur petit film de 3 minutes, ces lycénes en filière commerce ont choisi de mettre en avant le métier de vendeur. "C'était l'occasion de mettre en pratique nos trois années de formation", commente Raphaël, qui a enfilé les habits d'un vendeur de jouets à l'occasion du tournage. En plus de mettre en avant leurs compétences de vendeurs, les élèves ont également dû mettre sur pied un scénario, faire un casting, tourner les images et les monter. "Moi et Martin, nous sommes passionnés d'audiovisuel, explique Maxime, qui a géré la réalisation. Donc on était très motivés pour ce projet."

"Ce sont de belles compétences qu'il faut mettre en avant, plutôt que de rester systématiquement dans l'apprentissage scolaire", commente leur professeur Myrielle Wolff, qui se dit "très fière d'eux". Certaines scènes ont été tournées au château des Rohan... et des stars ont même donné un petit coup de pouce : le pilote alsacien Sébastien Loeb, ainsi que Christophe Dubois, leader de la patrouille de France. Vous voulez les soutenir ? Pour voter pour leur vidéo, c'est ici !