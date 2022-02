"Je me sens utile" témoigne une professeure des écoles à la retraite qui a rempilé dans une école tourangelle

Ils avaient raccroché depuis quelques années, mais depuis quelques semaines ils ont retrouvé le chemin de l'école ! En Indre-et-Loire, quatre professeurs à la retraite ont accepté de rempiler pour donner un coup de main à leurs collègues des écoles maternelle et élémentaire débordés par la crise sanitaire.

Au total, l'Education nationale a fait appel à 19 contractuels (dont ces quatre retraités), en majorité des jeunes diplômés, dans le cadre de l'appel à renforts lancé au début du mois de janvier par le ministre. Jean-Michel Blanquer avait alors annoncé un renfort de 3.300 enseignants contractuels pour faire face aux absences des enseignants en raison du Covid.

Valérie Pinaud retrouve l'école, dix ans après

Parmi ces professeurs retraités, Valérie Pinaud. A 58 ans, cela faisait une dizaine d'années qu'elle n'avait plus mis un pied dans une école suite à une reconversion auprès des personnes âgées. Elle est aujourd'hui contractuelle à mi-temps dans une classe de CM2 de l'école de Villedômer, près de Château-Renault. Dès qu'elle a entendu l'appel lancé par le ministère, elle a tout de suite envoyé son CV. Elle a ensuite été recontactée très rapidement.

On coupe jamais complètement

L'école, elle l'a quitté il y a dix ans mais elle ne l'avait jamais oublié. "Quand on part de l'Education nationale, on y pense tout le temps, quand on a des bons souvenirs ou que ça s'est bien passé. On coupe jamais complètement".

Ça revient tout de suite

Ce qui fait qu'elle a repris ses habitudes de maitresse, un peu comme si de rien n'avait été. En cela, elle a été aidée par ses collègues actuels, ainsi que l'enseignante qu'elle remplace et qui lui avait préparé le terrain. "Ça revient tout de suite. J'ai eu les réflexes, aussi bien dans l'approche des élèves que dans les apprentissages. Ça s'est vraiment bien passé. Je suis ravie".

Un contexte particulier en raison du Covid

Dix ans après avoir fermé la porte de sa classe, Valérie Pinaud ne sait pas vraiment dire si l'école a tant changé que cela. Même si elle le reconnait, la crise sanitaire rend la situation très particulière. "Il faut être réactif, parce qu'il y a des absents, il y en a d'autres qui arrivent, parmi les élèves, parmi le personnel. Il faut être très réactif et le fait d'être plusieurs dans l'école, ça aide".

On s'adapte, on n'a pas le choix

En revanche, les enfants, eux, n'ont pas changé. A part bien sûr, le fait que leurs sourires soient aujourd'hui masqués. "C'est une grande première. C'est certainement plus difficile pour eux, comme ça l'est pour nous aussi, mais on s'adapte. Enfin, j'essaye de m'adapter. On n'a pas le choix".

Ca sert à tout le monde

Valérie Pinaud retient surtout le sentiment d'être utile. A ses anciens collègues, mais aussi aux enfants et à leurs parents. "Je sens que ça sert à tout le monde. Une classe qui n'est pas fermée, ça fait vivre le reste de l'école. Ça change toute l'ambiance. Pour les parents, c'est un réel soulagement. Pour les collègues aussi, parce que ça évite d'avoir des classes surchargées. Et puis surtout, pour les élèves qui continuent à acquérir des connaissances dont ils vont avoir besoin, surtout en entrant en 6ème l'année prochaine".