"Je me suis épuisée" : les infirmières scolaires de Lorraine montent à Paris pour une meilleure reconnaissance

A l'appel des deux syndicats représentant 97% de la profession, les 7 000 infirmières scolaires de France sont invitées à défiler ce mardi dans les rues de Paris. Au cœur de leurs revendications : une meilleure reconnaissance de leur métier, des moyens accrus pour leur permettre d'assurer leurs soins au quotidien, ou encore l'instauration d'une prime Covid, comme les infirmières hospitalières ont pu en recevoir. "La crise Covid a fait exploser la situation, mais on pallie le manque de médecins de ville", explique Coralie Olmedo-Guerin, infirmière scolaire à Blainville-sur-l'eau et également secrétaire académique du syndicat Snies-Unsa Education.

Des difficultés quotidiennes

"A cause de cette situation, on a beaucoup d'élèves en souffrance psychique qu'on est obligé de prendre en charge. Et on manque de moyens financiers, matériels, humains, pour gérer cette situation", poursuit-elle, pointant du doigt un chiffre : une infirmière doit gérer 1 800 élèves.

Une situation qui pèse de plus en plus sur le moral des troupes. A commencer sur Anne-Claire, exerçant dans un établissement de Tomblaine. "Au même titre qu'en milieu hospitalier, les infirmières ne vont pas très bien. Ce qui nous différencie des hôpitaux, c'est qu'on est souvent seule. Et quand on a des situations difficiles en terme de protection de l'enfance, on est seule", regrette-t-elle.

Des fins de carrière

Une détresse qui peut parfois aboutir à des situations extrêmes. Après 9 ans de service dans un établissement de Vandœuvre-lès-Nancy, Elodie jette l'éponge. "Je me suis épuisée à vouloir faire au mieux avec peu de choses", confie-t-elle. "C'était un travail que j'aimais mais on en fait de tous les côtés. On a nos limites aussi et bidouiller de droite et de gauche, quel professionnel ne serait pas en difficulté en sachant qu'il ne pourra donner le maximum que ce qu'il devrait ?" Début de la manifestation à 13h30 ce mardi à Paris.

