"Je n'en avais pas dans mon pays" : à Amiens, des collégiens étrangers se voient offrir des livres

Il fallait se pincer pour y croire. Une quinzaine d'adolescents qui vient chercher, tout sourire, un sac à dos rempli de livres. Les élèves de la classe UPE2A (Unité pédagogique pour élèves allophones arrivants) du collège Arthur Rimbaud d'Amiens ont reçu ce cadeau de la part de l'association Bibliothèques sans frontières (BSF), ce vendredi, dans le cadre de l'opération "Mon sac de livres". Des livres qui sont, généralement donnés par des particuliers ou des éditeurs, à l'association.

Le petit Zakaria ouvre son sac. © Radio France - Yvan Plantey

Ils sont une vingtaine, scolarisés en 6è ou en 5è et viennent de partout : Kosovo, Syrie, Congo, Portugal, Côte d'Ivoire, Erythrée, Syrie ou d'Ukraine. Ces collégiens sont repartis avec des BD, des mangas ou des romans. Cette année, dans le cadre de ce projet, ils ont rencontré des auteurs et illustrateurs jeunesse pour parler de leur travail et leur passion de la lecture.

