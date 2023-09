"Je n'osais plus aller en cours", des élèves de Dordogne témoignent de harcèlement scolaire

Depuis la rentrée, le gouvernement a annoncé que ce sont les élèves harceleurs qui devront quitter les établissements et non l'inverse

Louis venait d'entrer en sixième au collège Bertrand de Born de Périgueux. Le stress monte pour le garçon qui ne connaît personne dans son nouvel établissement. Pendant cette première année, l'élève aujourd'hui lycéen est victime de harcèlement. A la sortie des cours, devant l'établissement, il se souvient : "C'est un gars dans ma classe qui avait plus d'assurance que moi, il m'insultait sur ma façon d'être, sur les vêtements que je portais. Il disait qu'ils étaient sales". Comme lui, 700 000 élèves sont victimes de harcèlement chaque année selon une étude de l'observatoire de la Santé publiée en 2020. Sur une classe de 30 élèves, 3 sont dans cette situation, soit 10%.

Un harcèlement qui tourne parfois au drame. Au début du mois de septembre, le jeune Nicolas, élève dans les Yvelines, a mis fin à ses jours . Le ministre de l'Education nationale, Gabriel Attal, réunit ce lundi 18 septembre les recteurs d'académie sur le sujet, après avoir qualifié de "honte" une lettre d'un rectorat envoyé à la famille du garçon.

Dégagé de la table

Pour Louis, ce harcèlement a été une période difficile. "Ca m'a beaucoup atteint, je me sentais bizarre, il y a des jours où je n'osais pas aller en cours parce que j'avais peur de me faire juger, qu'on me fasse du mal", confie l'élève. Le collégien décide d'en parler à ses parents qui se rendent à l'établissement. La direction convoque le camarade en question, ainsi que ses parents. "Ca ne s'est pas arrêté tout de suite mais à force d'aller voir la vie scolaire, ça s'est arrangé", explique celui qui estime avoir été bien écouté. Aujourd'hui, il est au lycée et tout va bien. Il croise encore son ancien harceleur mais l'ignore.

Dans le groupe d'à côté, Rosalie réfléchit un instant. Oui, elle a déjà été témoin de harcèlement, et ce il y a seulement quelques jours. L'étudiante en prépa, qui mange dans la même cantine que les collégiens et lycéens, raconte : "C'était un petit garçon en 6ème ou 5ème qui voulait s'asseoir à une table mais les autres lui ont dit de dégager". Le groupe d'étudiants ne sait pas comment réagir. "On se dit que si on intervient, ça va lui retomber dessus derrière, je ne sais pas si l'autorité d'un surveillant peut suffire", souffle-t-elle.

"Les pires années"

Son amie, Anna, renchérit : "ce sont les pires années, au début du collège. On est vraiment méchants". C'est aussi ce que pense les nouveaux lycéens qui viennent de faire leur rentrée en Seconde et voit la différence. "Au collège, on se juge plus. Y a toujours un ou deux élèves qui sont exclus du groupe, on leur parlait pas souvent parce qu'ils étaient différents. Il y a souvent des blagues si t'es un peu gros ou si tu t'habilles pas comme tout le monde", raconte Lily, élève en Seconde Générale, qui passe sa pause dans le parc en face du lycée.

Assis sur un banc, Ethan se souvient qu'en primaire et au collège, "tout le monde se moquait de tout le monde". Mais pour lui le harcèlement, c'est quand ça devient récurrent, que c'est une blague faite tous les jours, et qui ne fait pas rire le principal intéressé.

Libérer la parole

Les lycéens disent avoir eu un message de prévention en début d'année. Le proviseur, Jean-Christophe Torres a réuni toutes les classes. Il assure qu'il est d'important de "sensibiliser le personnel et les élèves". Mais surtout, il faut instaurer un "climat de confiance". Le chef d'établissement depuis un an garantit de "reconnaître la parole de l'élève harcelé en tant que victime". Il rappelle les sanctions peuvent aller de l'avertissement à l'exclusion définitive après conseil de discipline.

Le proviseur incite les élèves à parler à l'adulte en lequel ils ont le plus confiance, que ce soit l'administration, le CPE, les professeurs, l'infirmier, les surveillants etc. C'est aussi ce que conseille Louis, après son expérience personnelle. "Moi j'ai été aidé par les adultes et les plus grands. Si j'entend qu'un sixième est harcelé, je l'accompagnerai à la vie scolaire, c'est ce qu'il faut faire", conclut le lycéen.