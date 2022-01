"Je ne fais pas grève contre un virus" : un millier de manifestants au Mans contre le protocole sanitaire

L'avertissement de Jean-Michel Blanquer semble avoir été reçu cinq sur cinq par les manifestants. Sa phrase "On ne fait pas grève contre un virus", lancée deux jours avant la grève dans l'éducation nationale est reprise sur beaucoup de pancartes, avec cette réponse : "Pas contre un virus, contre votre mépris !" Plus d'un milliers de Sarthois ont donc répondu au Mans à l'appel à la mobilisation relayée par une intersyndicale (FSU, UNSA, FO, CGT Educ'action, SNALC, SNE, SUD Education, la fédération de parents d’élèves FCPE, les organisations lycéennes MNL, La Voix Lycéenne, la FIDL). Les manifestants se sont élancés boulevard Paixhans, vers 14 heures jeudi 13 janvier, pour rejoindre la préfecture de la Sarthe.

Dans le cortège, beaucoup d'enseignants du public, mais aussi - et c'est plus rare - des enseignants du privé, mais également des CPE (conseiller principal d'éduction), ATSEM, des assistantes maternelles... Des parents sont aussi venus les soutenir, parfois accompagnés de leurs enfants. Tous et toutes dénoncent le dernier protocole sanitaire appliqué dans les écoles, déjà changé deux fois depuis janvier, soit un autotest pour chaque enfant cas contact, puis deux autres tests à J+2 et J+4. Un protocole qui n'évite pas les fermetures de classe successives, soit parce qu'il y a trop de cas de coronavirus parmi les élèves, soit parce que les enseignants sont eux-mêmes malades. Les manifestants dénoncent plus globalement la gestion de la crise sanitaire : lassitude, brutalité, mépris. Voilà des mots qui reviennent.