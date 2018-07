L'année scolaire prend fin ce vendredi dans la plupart des écoles de France. La cloche va aussi sonner une dernière fois pour certains professeurs. A la maternelle Victor Hugo de Belfort, Sylvie tire sa révérence après 40 ans de carrière d'institutrice et le sentiment du devoir accompli.

Belfort, France

Mais oui, mais oui l'école est finie ! La cloche va sonner une dernière fois ce vendredi pour les enfants de maternelle et primaire. Vive les vacances, et le début de "très" grandes vacances même pour plusieurs professeurs des écoles. Cette fin d'année scolaire rime en effet pour certains d'entre eux avec le départ à la retraite. C'est le cas de Sylvie Gence. L'institutrice, originaire de Voujeaucourt, met un terme à 40 ans de carrière. Elle avait en charge pour sa dernière année une classe de moyenne section de l'école maternelle Victor Hugo de Belfort où elle exerçait depuis 9 ans.

"Je pars en grandes vacances" - Sylvie, maîtresse d'école à Belfort sur son départ à la retraite

"Maîtresse Sylvie", c'est un peu comme cela que ses élèves (ou surtout les parents !) l'appellent, a donc décidé, à presque 60 ans, de faire valoir ses droits à la retraite. Sans regrets mais avec une certaine émotion "_C'est vraiment avec plaisir que je vais partir, parce que c'est mon choix_, comme je le dis, en "grandes vacances" mais à la fois je vais être hyper triste de quitter mes p'tits bouts de chou parce que j'ai fait ce travail avec passion tout au long de ma vie et donc le dernier jour, ça va être difficile mais je n'ai plus envie de faire ça au quotidien" explique l'institutrice, usée dit-elle par le travail administratif, les réunions, le bruit aussi avoue-t-elle de la classe.

Maîtresse Sylvie captive une dernière fois son jeune auditoire © Radio France - Hervé Blanchard

"Je ne retiens que leurs sourires, leurs petites frimousses"

Malgré tout, Sylvie ne veut retenir que les bons moments de sa carrière d'institutrice "Je ne vais jamais oublier leurs sourires, leurs petitesfrimousses, leurs petits mots, leurs dessins, leur façon de s'extasier devant une histoire que je raconte. _C'est aussi les larmes qui se transformaient très vite en sourires_. Ca c'est vraiment gravé à tout jamais, d'ailleurs j'ai commencé chez moi à faire un album de tous leurs petits dessins". Maîtresse Sylvie tire sa révérence, le coeur rempli d'émotions pour un métier (une passion plutôt) qui a beaucoup changé en 40 ans. "Il a fallu toujours s'adapter" dit-elle. "Notamment avec les nouvelles générations d'enfants, ils bougent beaucoup plus qu'avant, mais c'est le reflet de la société "zapping" où on doit changer d'activité si ça ne convient pas, mais de toutes façons, pour moi, les enfants restent des enfants, et je ne les oublierai jamais" conclut la maîtresse d'école.

Sylvie Gence va désormais pouvoir s'adonner à plein temps à ses passions artistiques (dessin, peinture, photo ..) © Radio France - Hervé Blanchard

"Je viendrai encore leur faire des bisous"

Sylvie Gence va donc désormais pleinement se consacrer à ses passions, le dessin, la peinture, la photo ou encore les balades en forêt. Mais elle restera encore un peu "maîtresse" puisqu'elle donnera occasionnellement des coups de main aux jeunes institutrices "Je veux aider la jeune génération" lance la néo-retraitée. Aucun risque néanmoins qu'à la rentrée de septembre, elle soit de retour au poste ? "Je guetterai depuis ma fenêtre parce que j'habite pas très loin de l'école, j'aurai certainement mal au coeur de ne pas venir, mais je m'incrusterai peut-être à la sortie quand même (rires) pour leur faire un bisou, et leur souhaiter surtout une bonne année scolaire". Ou quand la passion ne vous lâche finalement jamais. Maîtresse un jour, maîtresse toujours !

